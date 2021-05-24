不斷更新／全國三級警戒！各縣市「防疫措施」一次看清楚

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一、八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業，網咖等場所，免徵娛樂稅。
二、出門必須配戴口罩，違規者罰款3千至1萬5。
三、進入公共消費場所必須實聯制登記。
四、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。
五、全台停課至5月28日。
台北市
一、公有場館全面閉館1個月、龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場、建國假日玉市、建國假日藝文特區5處暫停營業。
二、17日起萬華政府機構實施異地辦公、市府採居家辦公，進出皆採取實聯制。
三、超市、夜市、地下街、攤販集中場、市場（含批發市場、公有零售市場），飲食類的攤商，20日起全面改採外帶或外送。
新北市
一、公有場館全面閉館1個月，全市校園6月8日前暫停對外開放，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。
二、內洞森林遊樂區、滿月圓森林遊樂區休園至28日。
三、市府啟動彈性上、下班分流機制，上班時間調整為早上7點到10點，下班時間為下午4點到晚上7點，鼓勵民間企業跟進。
四、20日起規定，量販店、大賣場、超商、傳統市場等量販店，所有餐飲禁止內用，全面外帶。
基隆市
一、停泊在基隆市各漁港娛樂漁船及非自用遊艇，依傳染病防治法，因應防疫需求，自16日零時起，暫停載客從事娛樂營業活動，包含載客登島、海釣、潛水及其他遊樂休閒活動。
二、公有場館全面閉館1個月，七堵南興市場停業至5月30日。
三、基隆夜市管委會宣布，將自主延長停業時間，預計要到6月1日下午4時才會恢復營業。
四、餐飲業者取消內用座位，一律改採外帶。
五、全市娃娃機全部暫停營業。
桃園市
一、四大夜市（桃園、八德、中壢、龍潭）暫停營業至5月28日。
二、全市娃娃機暫停營業至6月8日。
三、全市56個公有、民營市場所有餐飲一律外帶。
四、拆除全市358座籃框、封閉遊戲設施。
五、桃機全程實聯制，關閉觀景台。
新竹市
一、全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，針對有需求者將媒合居家服務或送餐服務。
二、餐飲店家一律外帶禁止內用。
三、全市電影戲院全數關閉至5月28日。
四、公園125處的涼亭設施、遊具設施、體健設施，將封閉暫不開放。
五、四大超商不能內用也禁賣熟食。
新竹縣
一、托嬰中心拒絕探視、托育資源中心限制人數開放、兒少、身心障礙、老人住宿型機構及團體家屋限家屬預約探訪。
二、暫停龍舟競賽、社區大學、樂齡學習中心、成人基本教育班、新住民學習中心及各數位機會中心、縣內國中小的社區共讀站等，停止開放到6月8日。
三、娛樂場所全數關閉，包含溫泉業、釣蝦場、高爾夫球場等等。
苗栗縣
一、高中以下畢業旅行、校外教學全面暫停，校園暫停對外開放、社區共餐設隔板、維持梅花座。
二、藝文場館、教育場館、體育場館全面都閉館至5月28日。
三、夜市一律全部外帶。
四、禁止遶境活動。
五、雪霸國家公園關閉。
台中市
一、全市所有夜市暫停營業、宗教場所也暫停團體活動，禁止大型遊覽車進入停放。
二、台中15家電影院停業至5月28日。
三、餐廳小吃、百貨等提供飲食的店家全面禁止內用，一律都是外帶或外送。
四、全市公祭全部暫停。
五、全市娃娃機暫停營業。
南投縣
一、四大超商關閉用餐區，鼓勵民眾外帶。
二、餐飲業禁止內用，一律改成外帶。
三、玉山國家公園關閉。
四、全縣夜市暫停營運。
五、取消任何宗教群聚活動。
彰化縣
一、全縣夜市暫停營業。
二、取消任何宗教群聚活動。
三、全縣娃娃機暫停營業。
四、全縣餐飲業禁止內用，一律改為外帶。
雲林縣
一、宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟教會進出應落實實聯制。
二、暫緩校外教學及校園畢業旅行、公園場地暫停借用。
三、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
嘉義市
一、夜市與休閒娛樂場所全面暫停營業。
二、進香團、遶境等宗教活動等全面停止。
三、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
四、阿里山森林鐵路至5月28日全面停駛。
五、全市娃娃機暫停營業。
六、全市公園涼亭禁止使用。
嘉義縣
一、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
二、進香團、遶境等宗教活動等全面停止。
三、全市娃娃機暫停營業。
四、暫停校園與市立體育場開放外借。
台南市
一、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
二、各級學校全面禁止對外開放，跨縣市校外活動與畢業旅行等全面暫停、畢業典禮改為線上進行。
三、觀光景點區全數停止服務。
四、全市860家夾娃娃機店暫停營業。
五、各運動場館全數關閉。
高雄市
一、禁止公務人員前往雙北市洽公、呼籲民眾非必要不要前往雙北市。
二、關閉全市籃球框。
三、寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所暫時不得進入至6/8。
四、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
五、加強社交距離，例如：避免公園及營業場所外群聚行為、倒垃圾未戴口罩者將拒收垃圾。
屏東縣
一、流動商展夜市包括墾丁大街的流動攤販全面關閉，不過店家與民族夜市可營業但要全面外帶，至於餐廳要落實實聯制、隔板、梅花座等。
二、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
三、全市娃娃機、釣魚蝦場全數停業。
宜蘭縣
一、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
二、到5月28日前，校園內進行的補習學校、社區大學、新住民學習中心、樂齡中心、社區多功中心等非一般學校正式課程均取消實體課程。
三、全縣風景區關閉到6月8日。
四、全面暫停縣內所有公祭儀式。
花蓮縣
一、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
二、停止全縣公祭儀式。
三、東大門與縣內流動夜市都停止營業，後續視疫情狀況，滾動式修正。
台東縣
一、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停延期。
二、台東綠島也跟進蘭嶼停止船班「軟性封島」。
澎湖縣
一、餐飲小吃等飲食店家禁止內用，一律外帶。
二、禁止公務員來台出差。
三、澎湖花火節暫停舉辦。
金門縣
一、禁止公務員來台出差。
二、要求金台航班減少。
三、宗教禮俗活動全面取消。
連江縣
一、即日起入境國民需填寫健康調查表及自主健康監測14天。
※以上各項措施以各縣市官方最新公布為準。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。