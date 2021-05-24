偽造「疾管家」對話　王定宇：國安法最高罰「一億」

中國認知作戰已經延伸到防疫重要資訊平台「疾管家」，他們偽造疾管家對話，然後在用這個偽造對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求民眾封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今天上午10點後，如PTT八卦板就開始狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，然後告訴你「疾管署發的是假訊息」，某些政黨粉、政治人物粉的群組也直接捲入。

王定宇說，

王定宇認為，這些「認知作戰」其實很多是由「工具性帳號」在進行，如果你點入這種帳號的的頁面，特徵是「幾乎都是轉發文，本身沒有什麼發文，也沒有真實個資」，這些帳號的工作是去各粉專引戰、或是帶風。

王定宇指出，不管他IP怎麼浮動，還是追的出來，很多是台灣的網路行銷公司，提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全者，可以依照2019新修訂的國安法2-1、2-2、5-1最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億，「你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧！」