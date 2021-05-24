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偽造「疾管家」對話　王定宇：國安法最高罰「一億」

▲全國三級警戒，防疫優先，不過現在網路上卻流傳出多起防疫相關的「假消息」，民進黨立委王定宇今（24）日在臉書表示，中國認知作戰已經延伸到防疫重要資訊平台「疾管家」。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.19）
▲全國三級警戒，防疫優先，不過現在網路上卻流傳出多起防疫相關的「假消息」，民進黨立委王定宇今（24）日在臉書表示，中國認知作戰已經延伸到防疫重要資訊平台「疾管家」。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.19）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-24 14:51:55

全國三級警戒，防疫優先，不過現在網路上卻流傳出多起防疫相關的「假消息」，民進黨立委王定宇今（24）日在臉書表示，中國認知作戰已經延伸到防疫重要資訊平台「疾管家」，他們偽造疾管家對話，然後在用這個偽造對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求民眾封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台。

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王定宇表示，今天上午10點後，如PTT八卦板就開始狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，然後告訴你「疾管署發的是假訊息」，某些政黨粉、政治人物粉的群組也直接捲入。

王定宇說，「疾管家」剛剛開始為了方便「實聯制」，民眾非常踴躍使用，當下就有好幾個假的「衛福部疾管家」、「疾管署」的冒充官方帳號或社群，現在，認知作戰的攻擊已經直接改成鼓吹大家「封鎖真的疾管署帳號」，這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，已經要求相關單位儘速查處。

王定宇認為，這些「認知作戰」其實很多是由「工具性帳號」在進行，如果你點入這種帳號的的頁面，特徵是「幾乎都是轉發文，本身沒有什麼發文，也沒有真實個資」，這些帳號的工作是去各粉專引戰、或是帶風。

王定宇指出，不管他IP怎麼浮動，還是追的出來，很多是台灣的網路行銷公司，提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全者，可以依照2019新修訂的國安法2-1、2-2、5-1最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億，「你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧！」

▲（圖/翻攝王定宇臉書）
▲民進黨立委王定宇今（24）日在臉書表示，中國認知作戰已經延伸到防疫重要資訊平台「疾管家」，他們偽造疾管家對話，然後在用這個偽造對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊。（圖/翻攝王定宇臉書）
 

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是，應該開放
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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

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