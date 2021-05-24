北京再施壓？英媒：馬雲將辭湖畔大學校長

阿里巴巴集團創辦人馬雲，自從去年批評中國金融監管單位後，傳屢遭官方打壓，近日已甚少公開露面，備受期待的螞蟻集團首次公開招股(IPO)亦遭擱置。英國《金融時報》24日引述消息，聲稱馬雲恐將辭任他在6年前創辦的湖畔大學校長一職。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-24 14:55:27
《金融時報》報導，湖畔大學位於馬雲家鄉杭州，並非授予正式學位的教育機構，最近已改名為「湖畔創業研究中心」，為高層和企業家提供培訓項目，但仍頻頻遭到北京打壓，目前已暫停了新生招募，消息指出，這是由於北京擔心馬雲建立與政府目標相違的網絡，所以需要重組課程內容。
報導進一步提到，馬雲雖然會保持與「湖畔創業研究中心」的聯繫，但不會保有任何包含校長在內的高級頭銜。
馬雲去年10月在上海外灘金融峰會的演講中，多次談到中國的銀行體系和監管，批評「今天的銀行延續的還是當舖思想」、「要麼是資產全押了出去，壓力巨大；要麼肆無忌憚貸款，不斷加槓桿，負債搞得很大，抵押的當鋪思想，是不可能支持未來30年世界發展對金融的需求的。」
雖然馬雲的言論充分反映出「創新」與「監管」衝突的困境，但他也自此被政府盯上，分析認為，此事讓包含馬雲在內的富豪知曉，即使富可敵國，依然是國家說了算。