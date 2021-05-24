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校正回歸是台灣發明？國外公衛早有案例

▲因篩檢量增加，台灣連日傳出「校正回歸」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲因篩檢量增加，台灣連日傳出「校正回歸」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-24 15:12:43

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，近日傳出逾800例「校正回歸」案例，而「校正回歸」不僅讓病例數大增，也讓許多人疑惑，為什麼會出現這樣的狀況？但其實不只是台灣，在歐美國家，以及鄰近的日本，在疫情爆發當下，也曾經出現採檢趕不上、將確診案例回溯到過去的情況。

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根據《BBC》報導，2020年8月英國疫情嚴峻的時候，蘇格蘭每天都有超過2萬筆以上的檢體需要檢驗，但是完全來不及，即使蘇格蘭當時與英格蘭合作，增加實驗室檢驗能力，但積壓的案件仍花上一段時間才消解。而日本在2020 年 5 月疫情初期的時候，也曾因為通報系統的問題，遺漏了不少確診個案。

從世界衛生組織（WHO）官網上的統計資料來看，可以發現從去年疫情爆發之後，包括美國、英國、瑞士等國家，都不只一次修改先前的數據，顯示這是公衛病例統計上常見情況。

美國《大西洋》雜誌（The Atlantic）的2名記者，發起了「追蹤COVID計畫」（The COVID Tracking Project），召募志工持續追蹤全美疫情數據，並進行分析。而針對像這樣的「時間差」問題，他們提出幾個應對方法：

一：只要延遲的時間一致，確診曲線圖還是有參考價值。

二：除了每日確診數，也可以公布 7~14 天內的確診平均數。

三：直接用採檢日作為基準，不用確診日。

四：看每日採檢的陽性率來作為大流行的判斷。

五：每日進行數據的滾動式修正。

像是德國，從去年五月起，就改用過去七天每十萬人口的新增確診人數，作為判讀疫情標準。而且從去年二月開始公佈新增數字時，都會強調由於行政作業、核酸檢測（PCR）研判需要時間，確診案例可能從好幾天前就感染。而美國也在公佈數據時，清楚載明診所回報校正回歸，並且在公告中提到造成數據的不規則性，是因為大量數據湧入該系統的結果。

▲國外也曾因為通報系統、數據增加，而傳出「校正回歸」案例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲國外也曾因為通報系統、數據增加，而傳出「校正回歸」案例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
 

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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53.75%46.25%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.04%12.96%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.55%67.45%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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