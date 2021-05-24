校正回歸是台灣發明？國外公衛早有案例

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根據《BBC》報導，2020年8月英國疫情嚴峻的時候，蘇格蘭每天都有超過2萬筆以上的檢體需要檢驗，但是完全來不及，即使蘇格蘭當時與英格蘭合作，增加實驗室檢驗能力，但積壓的案件仍花上一段時間才消解。而日本在2020 年 5 月疫情初期的時候，也曾因為通報系統的問題，遺漏了不少確診個案。





從世界衛生組織（WHO）官網上的統計資料來看，可以發現從去年疫情爆發之後，包括美國、英國、瑞士等國家，都不只一次修改先前的數據，顯示這是公衛病例統計上常見情況。





美國《大西洋》雜誌（The Atlantic）的2名記者，發起了「追蹤COVID計畫」（The COVID Tracking Project），召募志工持續追蹤全美疫情數據，並進行分析。而針對像這樣的「時間差」問題，他們提出幾個應對方法：





一：只要延遲的時間一致，確診曲線圖還是有參考價值。





二：除了每日確診數，也可以公布 7~14 天內的確診平均數。





三：直接用採檢日作為基準，不用確診日。





四：看每日採檢的陽性率來作為大流行的判斷。





五：每日進行數據的滾動式修正。





像是德國，從去年五月起，就改用過去七天每十萬人口的新增確診人數，作為判讀疫情標準。而且從去年二月開始公佈新增數字時，都會強調由於行政作業、核酸檢測（PCR）研判需要時間，確診案例可能從好幾天前就感染。而美國也在公佈數據時，清楚載明診所回報校正回歸，並且在公告中提到造成數據的不規則性，是因為大量數據湧入該系統的結果。



