李光洙今最後錄《Running Man》　李媽：謝謝兒子辛苦了

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李光洙的媽媽不忍心兒子受傷，更替他退出《Running Man》感到不捨，於是向氣球業者訂做驚喜，業者在IG公開李媽的暖心行為，PO出的照片中，氣球寫上「辛苦了兒子」，以及「李光洙先生，謝謝你11年來的陪伴，未來也會繼續為你加油」等字，行為感動不少《RM》粉絲以及網友，使該貼文突破千讚。
氣球業者也透露幕後故事，透露李媽當時想為兒子訂做氣球，店員以為應該是小朋友的年紀，未料她說出37歲後，店員當下有點驚慌，李媽才透露她是李光洙的母親：「不知道這種事能不能說，我是《RM》李光洙的母親，光洙要離開節目了。」李媽想為兒子辭去工作打氣的心意，也讓店員感動表示：「真的是很帥氣的母親！」
李光洙身高192公分，2008年以《KTF Show-二十歲篇》廣告出道，隔年透過喜劇《穿透屋頂的High Kick》展開知名度，2010年加入《Running Man》後，成為家喻戶曉的綜藝主持人，他因節目關係，獲封「犯規王」、「背叛王」等稱號，也因此深受亞洲粉絲喜愛，同時獲得「亞洲王子」稱號。其後他跨領域拍電影，知名代表作為《妙探事務所》、《完美搭檔》、《老千：獨眼傑克》，女友則是知名演員李善彬。《Running Man》可至friDay影音、愛奇藝國際站收看。