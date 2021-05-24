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李光洙今最後錄《Running Man》　李媽：謝謝兒子辛苦了

▲李光洙（左）今最後一次錄製《Running Man》，他媽媽送驚喜打氣。（圖／Running Man、bonbonbubble_ IG）
▲李光洙（左）今最後一次錄製《Running Man》，他媽媽送驚喜打氣。（圖／Running Man、bonbonbubble_ IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-24 16:01:58

南韓長壽人氣節目《Running Man》（簡稱RM）自2010年開播至今11個年頭，深受各國粉絲喜愛，尤其是「犯規王」李光洙的逗趣行為，已成為不少觀眾心中不可或缺的班底，未料他因腳傷未痊癒，宣布退出節目主持，今（24日）是他最後一次錄影，有業者就公開李光洙媽媽為兒子訂做的氣球禮物，行為感動粉絲。 

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▲《Running
▲《Running Man》播出至今11個年頭，深受各國粉絲喜愛。（圖／Running Man IG）
李光洙的媽媽不忍心兒子受傷，更替他退出《Running Man》感到不捨，於是向氣球業者訂做驚喜，業者在IG公開李媽的暖心行為，PO出的照片中，氣球寫上「辛苦了兒子」，以及「李光洙先生，謝謝你11年來的陪伴，未來也會繼續為你加油」等字，行為感動不少《RM》粉絲以及網友，使該貼文突破千讚。 

氣球業者也透露幕後故事，透露李媽當時想為兒子訂做氣球，店員以為應該是小朋友的年紀，未料她說出37歲後，店員當下有點驚慌，李媽才透露她是李光洙的母親：「不知道這種事能不能說，我是《RM》李光洙的母親，光洙要離開節目了。」李媽想為兒子辭去工作打氣的心意，也讓店員感動表示：「真的是很帥氣的母親！」 

李光洙身高192公分，2008年以《KTF Show-二十歲篇》廣告出道，隔年透過喜劇《穿透屋頂的High Kick》展開知名度，2010年加入《Running Man》後，成為家喻戶曉的綜藝主持人，他因節目關係，獲封「犯規王」、「背叛王」等稱號，也因此深受亞洲粉絲喜愛，同時獲得「亞洲王子」稱號。其後他跨領域拍電影，知名代表作為《妙探事務所》、《完美搭檔》、《老千：獨眼傑克》，女友則是知名演員李善彬。《Running Man》可至friDay影音、愛奇藝國際站收看。

▲氣球業者公開李媽媽送給兒子的驚喜。（圖／bonbonbubble_
▲氣球業者公開李媽媽送給兒子的驚喜。（圖／bonbonbubble_ IG）
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