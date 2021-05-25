房市／疫情影響收入減　申貸族可提前因應

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對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，通常申辦房貸是以去年年收入，佐以最近幾個月薪轉資料為主，若是一向收入就不穩定、易波動，本身貸款成數獲利率就可能受影響，而若只是近期受疫情衝擊而暫時減少，則可以趁早申貸。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也說，申辦房屋貸款會看在職證明與去年所得，也就是說，除非被資遣，無法提供在職證明，或是去年收入已因疫情而減少，否則今年申辦房貸應不致於成數受到太大影響。一般而言，若能夠提供在職證明，去年也有收入，但房貸成數仍然較低，通常是標的（房屋）條件，或是個人收入與信用狀況的問題，建議以拉高自備款來因應。
除自備款成數拉高之外，徐佳馨也提醒，由於疫情緊繃，建議此時要申辦房貸的購屋族，預備金要多準備一些，以免若近期收入不穩定，才有餘裕支付每月房貸。正常時期，會建議購屋族預留6個月左右的預備金，計算方式為，若每月要付3萬元房貸，應至少留4萬元乘以6個月，約24萬現金，但非常時期甚至可以預備5萬元乘以6個月，也就是30萬元現金，以備不時之需。
曾敬德則表示，若現金不足無法拉高自備款成數，那就建議多問幾家銀行，尤其詢問常往來、薪轉戶銀行，對方較熟悉買方財力狀況，可能仍能拿到好的貸款條件，或者購屋族也可以主動向銀行提供收入較穩定的保人。