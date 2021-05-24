老人機構爆群聚感染！北市府：工作人員有萬華接觸史

新冠肺炎疫情在台北市持續蔓延，一開始疫情的爆發點在萬華區的阿公店群聚感染，而現在一間位在信義區的老人療養機構，也傳出收容的所有老人全數篩檢呈陽性反應，17名工作人員中也有9名快篩確診。對此台北市社會局長周榆修表示，經過調查是因為其中一名工作人員，在10日時有萬華的接觸史，目前針對確診及篩檢陽性的老人及工作人員實施症狀分流處理。





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周榆修表示，一開始是該機構的一名工作人員，因為在5月10日時有萬華接觸史，經PCR篩檢後呈陽性反應確診，之後又陸續有兩名長輩先後感到不適的症狀，送醫經檢測後也是PCR陽性確診。也因此北市府方面不敢大意，昨（23）晚社會局針對院內25名住民、9工作人員進行快篩，結果都呈現陽性。





周榆修強調，社會局今天分級處理，病情嚴重送教學醫院、輕微送區域醫院，另外一些無症狀留待觀察。至於長照機構從5月初起就已經禁止探視，親屬並未與他們進行接觸，所以沒有目前向外傳染的風險。



