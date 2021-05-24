  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

28日解封有難度！柯文哲：確診數字會再出現高峰

▲針對外界盼望28日疫情就能解封一事，台北市長柯文哲24日在記者會上表示有難度，且28日確診人數可能會出現另一波高峰。（圖／台北市政府提供）
▲針對外界盼望28日疫情就能解封一事，台北市長柯文哲24日在記者會上表示有難度，且28日確診人數可能會出現另一波高峰。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-24 17:12:21

台灣原本穩定已久的新冠肺炎疫情，在五月初再次爆發多起本土確診案例。而原本中央防疫指揮中心以及地方政府，希望透過等級管控的方式控制疫情，進而最快在28日達到國內解封的狀態。眼見疫情沒有降溫的態勢，台北市柯文哲今（24）日也直言，預計28日左右的確診數字會再出現一波高峰，因此28日就要解封有困難，停課大概會再延長。

我是廣告 請繼續往下閱讀

北市今天下午召開例行防疫記者會時，也針對萬華地區篩檢站陽性率公布最新數字。前一天陽性率高達8.47%似乎有再升溫的趨勢，不過今天又下降到5.95%。柯文哲表示，陽性率反映的是一週前的感染狀況，過去一週台北市自動自發封城是有效的，預計28日左右應該會出現第三個高峰，若每一次的高峰有越來越低，就代表防疫有成功。

而針對外界之前喊話，最快28日台灣就能解除疫情封禁，不過對此柯文哲則表示有難度。「科學上來講28日要解封有難度。」柯文哲直言，28日的確診案例恐怕會再出現另一波高峰，因此要解除封鎖不太可能，現階段校園停課的狀況恐怕會再繼續延長，之後也會跟新北市長侯友宜商量，雙北生活圈什麼時候正式一同宣布。

▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.47%46.53%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀