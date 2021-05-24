28日解封有難度！柯文哲：確診數字會再出現高峰

台灣原本穩定已久的新冠肺炎疫情，在五月初再次爆發多起本土確診案例。而原本中央防疫指揮中心以及地方政府，希望透過等級管控的方式控制疫情，進而最快在28日達到國內解封的狀態。眼見疫情沒有降溫的態勢，台北市柯文哲今（24）日也直言，預計28日左右的確診數字會再出現一波高峰，因此28日就要解封有困難，停課大概會再延長。





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北市今天下午召開例行防疫記者會時，也針對萬華地區篩檢站陽性率公布最新數字。前一天陽性率高達8.47%似乎有再升溫的趨勢，不過今天又下降到5.95%。柯文哲表示，陽性率反映的是一週前的感染狀況，過去一週台北市自動自發封城是有效的，預計28日左右應該會出現第三個高峰，若每一次的高峰有越來越低，就代表防疫有成功。





而針對外界之前喊話，最快28日台灣就能解除疫情封禁，不過對此柯文哲則表示有難度。「科學上來講28日要解封有難度。」柯文哲直言，28日的確診案例恐怕會再出現另一波高峰，因此要解除封鎖不太可能，現階段校園停課的狀況恐怕會再繼續延長，之後也會跟新北市長侯友宜商量，雙北生活圈什麼時候正式一同宣布。



