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新加坡准用呼吸檢測　60秒就知是否染疫

▲新加坡一家新創公司研發呼吸檢測法，60秒內可知受檢者是否感染新冠肺炎。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡一家新創公司研發呼吸檢測法，60秒內可知受檢者是否感染新冠肺炎。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-24 19:10:33

（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡一家新創公司研發呼吸檢測法，60秒內可知受檢者是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），獲得星國當局臨時授權使用的首個呼吸檢測器；可望今年部署於樟宜機場使用。

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這家新創公司Breathonix由新加坡國立大學校友賈祝楠、杜放等人創立。國大與Breathonix今天發布聯合新聞稿表示，這項COVID-19呼吸檢測能準確偵測病例，已獲新加坡衛生科學局臨時授權使用；成為首個獲得星國當局臨時授權使用的呼吸檢測系統。

新聞稿指出，Breathonix目前正與新加坡衛生部合作，在大士檢查站（Tuas Checkpoint）進行試驗，讓入境旅客使用這套呼吸檢測。這項呼吸檢測將與現行強制的快速抗原檢測同時進行。

Breathonix營運長杜放表示，能將原本用於診斷癌症的科技轉為用在COVID-19的檢測上，為新加坡抗疫工作盡一分力，「我們對此感到驕傲」。歷經數個月的努力，很高興這項呼吸檢測系統已準備部署於新加坡。

有關這套呼吸檢測法所需費用，Breathonix透過線上記者會說明，每次檢測費用約為新幣5元（約新台幣105元）至20元不等。

至於呼吸檢測法今年是否有可能部署於新加坡樟宜機場使用，杜放回覆中央社記者提問時表示，「有可能」，但目前還在與新加坡當局討論中，尚無法確定時程。

Breathonix的呼吸檢測法透過偵測受檢者吹出氣體中的揮發性有機化學物質（Volatile OrganicCompounds）來判定是否感染COVID-19。

受測者對著連結高精密採樣器的拋棄式吹口吹氣，採集到的氣體直接送進分析器進行測量；接著透過Breathonix研發的軟體分析口氣中的揮發性有機化學物質，一分鐘內就能得到檢測結果。

一旦呼吸檢測結果為陽性，受測者必須接受PCR核酸檢測進一步確認。

Breathonix執行長賈祝楠說：「我們的呼吸檢測是非侵入性的，使用者只需要對著拋棄式的吹口正常吹氣，所以不會有任何不舒服。」

這套呼吸檢測系統自去年6月至今年4月在3個不同地點進行臨床試驗，包括新加坡樟宜機場及國家傳染病中心，另外也在杜拜進行試驗。杜放表示，新加坡及杜拜的臨床試驗共有超過3000人參與，測得準確率逾90%。

不少國內外單位都對這套呼吸檢測法感到興趣，杜放透露，Breathonix已接獲來自中東、香港、歐洲及東南亞等供應商的洽詢。（編輯：韋樞）1100524

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