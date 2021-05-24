新加坡准用呼吸檢測　60秒就知是否染疫

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新聞稿指出，Breathonix目前正與新加坡衛生部合作，在大士檢查站（Tuas Checkpoint）進行試驗，讓入境旅客使用這套呼吸檢測。這項呼吸檢測將與現行強制的快速抗原檢測同時進行。
Breathonix營運長杜放表示，能將原本用於診斷癌症的科技轉為用在COVID-19的檢測上，為新加坡抗疫工作盡一分力，「我們對此感到驕傲」。歷經數個月的努力，很高興這項呼吸檢測系統已準備部署於新加坡。
有關這套呼吸檢測法所需費用，Breathonix透過線上記者會說明，每次檢測費用約為新幣5元（約新台幣105元）至20元不等。
至於呼吸檢測法今年是否有可能部署於新加坡樟宜機場使用，杜放回覆中央社記者提問時表示，「有可能」，但目前還在與新加坡當局討論中，尚無法確定時程。
Breathonix的呼吸檢測法透過偵測受檢者吹出氣體中的揮發性有機化學物質（Volatile OrganicCompounds）來判定是否感染COVID-19。
受測者對著連結高精密採樣器的拋棄式吹口吹氣，採集到的氣體直接送進分析器進行測量；接著透過Breathonix研發的軟體分析口氣中的揮發性有機化學物質，一分鐘內就能得到檢測結果。
一旦呼吸檢測結果為陽性，受測者必須接受PCR核酸檢測進一步確認。
Breathonix執行長賈祝楠說：「我們的呼吸檢測是非侵入性的，使用者只需要對著拋棄式的吹口正常吹氣，所以不會有任何不舒服。」
這套呼吸檢測系統自去年6月至今年4月在3個不同地點進行臨床試驗，包括新加坡樟宜機場及國家傳染病中心，另外也在杜拜進行試驗。杜放表示，新加坡及杜拜的臨床試驗共有超過3000人參與，測得準確率逾90%。
不少國內外單位都對這套呼吸檢測法感到興趣，杜放透露，Breathonix已接獲來自中東、香港、歐洲及東南亞等供應商的洽詢。（編輯：韋樞）1100524