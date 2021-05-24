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疫情肆虐也不影響！《鬼滅之刃劇場版》票房賣破400億

▲動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》日本票房破400億日圓。（圖／木棉花）
▲動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》日本票房破400億日圓。（圖／木棉花）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-24 21:00:00

日本動漫《鬼滅之刃》、動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》深受各國動漫迷喜愛，日本官方今（24日）公布電影票房，正式突破400億日圓（約台幣100億），打敗《神隱少女》316億日圓的票房紀錄，榮登日本動畫電影票房冠軍。此外，世雅股份有限公司也宣布，遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》也確定會在台灣發售。 

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《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本上映時，只花10天時間，輕鬆破100億日圓票房，上映第220天，正式宣布突破400億，更寫下高達2896萬6806進場人次，在疫情肆虐之下還能創下輝煌佳績，魅力不可忽視。 

此外，改編自動畫的遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》，也確定會在台灣發售，將登上PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam等平台，詳細日期有待官方公布。而電視動畫《鬼滅之刃》第二季《鬼滅之刃 遊郭篇》，確定今年播出，日期待官方宣布。

▲《鬼滅之刃劇場版
▲▼《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本不受疫情影響，票房持續上漲。（圖／木棉花）
▲原PO強調自己對於《鬼滅之刃》，沒有任何興趣。（圖／木棉花）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
84.52%15.48%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
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2021-05-21-2021-05-24
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