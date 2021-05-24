疫情肆虐也不影響！《鬼滅之刃劇場版》票房賣破400億
日本動漫《鬼滅之刃》、動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》深受各國動漫迷喜愛，日本官方今（24日）公布電影票房，正式突破400億日圓（約台幣100億），打敗《神隱少女》316億日圓的票房紀錄，榮登日本動畫電影票房冠軍。此外，世雅股份有限公司也宣布，遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》也確定會在台灣發售。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-24 21:00:00
《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本上映時，只花10天時間，輕鬆破100億日圓票房，上映第220天，正式宣布突破400億，更寫下高達2896萬6806進場人次，在疫情肆虐之下還能創下輝煌佳績，魅力不可忽視。
此外，改編自動畫的遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》，也確定會在台灣發售，將登上PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam等平台，詳細日期有待官方公布。而電視動畫《鬼滅之刃》第二季《鬼滅之刃 遊郭篇》，確定今年播出，日期待官方宣布。
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