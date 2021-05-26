影／懶人福音！一通電話外送到家　吃完還不用洗碗

「居家防疫」是近期國內民眾共同努力的目標之一，為減少出門機會，不少人會叫外送服務來填飽肚子，省時又省力。YouTube頻道「還敢拍片啊!國動」日前分享體驗海底撈外送服務的影片。只要一通電話，就有人到府專門料理，甚至食用完畢不用洗碗，還有專人回收垃圾，堪稱居家防疫懶人一大福音！
影像中心/綜合報導
2021-05-26 10:00:00
影片中可以看見，外送服務人員進門前會先進行消毒，接著入內後還會在餐桌上鋪上塑膠紙，避免食用、料理時弄髒客人家具。到府外送服務，餐點金額需超過2000元以上，服務人員也會留下垃圾桶和袋子提供客人使用，食用完畢後則使用LINE客服通知服務人員，人員會在兩天內進行回收動作。影片中他們也提醒，預約之前，記得要先確認該間分店是否有提供到府外送服務，並建議提早兩天前預約，以免向隅。
影片最後，他們也分析不同於店內用餐，到府外送服務的優缺點，缺點如：無法體驗店內特色服務（川劇變臉、按摩服務）、可外送的食物有限，優點則是可以在寧靜環境下享用美食、可自行加入自己另外購買的食品一起享用等。（影音編輯：謝美伶） ▶ 感謝授權：還敢拍片啊!國動
完整影片：https://youtu.be/aEO18aqiMTI