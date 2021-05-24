新北公布確診個案足跡 傳統市場、公園、賣場及廟宇上榜
針對中央流行疫情指揮中心昨（23）日反駁，「並未下令不公布足跡」；新北市長侯友宜今（24）日強調，中央防疫會議有特別規定不公布「足跡熱區」，對於個案的足跡將依中央原則辦理，因此公布5月10日至5月23日確診個案公共場所的足跡。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-24 19:59:14
侯友宜表示，對於個案的足跡，可依照中央流行疫情指揮中心確診個案資料的發布原則辦理，可能接觸不特定的對象，如長途交通工具、百貨公司、賣場等，就可公開足跡；至於有特定的對象則不會公布，而新北市這幾天在調整當中，所謂不公布指的是足跡熱區，因此並非完全不公布足跡。
依據新北市政府衛生局公布的5月10日至5月23日確診個案公共場所足跡，包括板橋區朝陽、新埔、埔墘及永和民治、新莊宏泰、新店建國、土城延吉、三重大同、中和黃昏市場等傳統市場，板橋民生、華江河濱及永和仁愛、福和公園；此外，板橋大遠百、家樂福及新莊好市多、全聯永和中正店，另土城五穀先帝廟、石碇雲台山大羅金仙府，涵蓋傳統市場、公園、賣場及廟宇。
侯友宜也公布「好日子愛心大平台」防疫基金的累計捐款金額，及近期大筆捐款的名單，從19日至24日迄今已累計4612萬；其中，5月22日至5月23日大額捐款的名單，包括東森購物500萬、海悅國際股份有限公司300萬、三福建設100萬、展悅建設100萬、三元玉虔宮50萬及王母救世宮30萬，防疫基金除給第一線防疫工作人員加油打氣外，也將給受疫情影響的弱勢家庭。
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