本土334加校正回歸256例　陳時中：專家建議延長三級警戒

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本土增334加校正回歸256 新增6起死亡個案
新冠肺炎本土個案再增加，中央流行疫情指揮中心今天（24）公佈，新增334起本土個案，以及校正回歸本土案例256例，截至今日已有3,748例本土個案。今日個案新增仍集中雙北，新北市有177例，臺北市有99例。
指揮中心表示，今日新增6起死亡個案，皆為60歲以上確診者，包括有高血壓、肝硬化、糖尿病、慢性B型肝炎、惡性腫瘤等慢性病史者居多。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，雙北進行快篩之後，PCR的通報速度相對延遲，如台北市篩檢集中於和平醫院，仍有一定的檢驗塞車狀況。目前規畫能夠在一周內將所有確診數字校正回歸到正常狀態，也有助於觀察疫情發展的正確趨勢。
發病日第一波高峰已過？醫師盼五月底見「個位數」確診
指揮中心也公佈以檢驗日、發病日、統計日為基準的統計數字。陳時中表示，現階段看發病日的趨勢分佈圖相對準確，較能代表疫情的走向，5月15日至5月17日是高峰期。若以每日報告數來看，因有程序通報的延遲，對疫情的研判就沒有那麼準確。校正回歸之後才能顯示出正確的確診人數走向。
發病日數據是否透露疫情未來走向？前嘉義市長、醫師涂醒哲指出，從發病日的曲線來看，5月18日之後每天明顯減少，到5月22日發病人數不到50人，預計未來仍會有5月22發病但較慢就醫的人數增加，但整體下降趨勢已相當明顯。
涂醒哲表示，透過強化減少接觸、戴口罩、勤洗手、不摸眼口鼻作法，有機會在第二個潛伏期之後也就是五月底看到更明顯的效果。涂醒哲認為有可能達到每日本土病例個位數的控制成績，阻斷大型社區散播的狀況。
臺北市陽性率微幅下降 專家建議延長三級警戒
從每日抗原快篩陽性統計數據，可以看出疫情集中熱區分佈。陳時中表示，台北市昨日快篩陽性率微幅下降至5.9%，新北市維持在4%。臺中市最近一次的大規模快篩，2720篩檢者中有45名陽性，PCR檢測後陽性確診僅只1人。陳時中認為，快篩有其方便性，但盛行率不高地區的偽陽性比率會上升許多，仍應以感染高風險地區作為建置快篩站的選擇。
原定全國三級警戒實施至5月28日，由於疫情持續升溫，雙北市更屢有單日破百確診的人數。陳時中表示，三級警戒仍預定實施至5月28日，但專家已建議應延長實施，目前正在研議中。臺北市長柯文哲與新北市長侯友宜亦皆認為，現階段要在5月28日解封「不甚樂觀」，呼籲民眾「自動自發封城」盡最大可能減少外出、避免接觸，才有機會盡快控制疫情。
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