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印度開始生產俄羅斯疫苗　年產1億劑

▲印度政府授權緊急使用的第3款新冠肺炎疫苗俄羅斯衛星-V（Sputnik V）24日開始投產，初估年產1億劑，預計可緩解印度及世界各地疫苗供應短缺的情況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度政府授權緊急使用的第3款新冠肺炎疫苗俄羅斯衛星-V（Sputnik V）24日開始投產，初估年產1億劑，預計可緩解印度及世界各地疫苗供應短缺的情況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-25 06:49:15

（中央社記者康世人新德里24日專電）印度政府授權緊急使用的第3款武漢肺炎疫苗俄羅斯衛星-V（Sputnik V）今天開始投產，初估年產1億劑，預計可緩解印度及世界各地疫苗供應短缺的情況。

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俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund，RDIF）今天發出聲明表示，俄羅斯直接投資基金與位於新德里的靈丹妙藥生技公司（Panacea Biotec）合作，今天起開始生產衛星-V疫苗，預計年產1億劑。

俄羅斯直接投資基金執行長德米崔耶夫（KirillDmitriev）在聲明中說，與靈丹妙藥生技在印度開始生產衛星-V疫苗，代表幫助印度對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的第一步，協助印度當局盡快擺脫武漢肺炎疫情高峰期；而這款疫苗也將在稍後階段出口，幫助阻止武漢肺炎病毒在其他國家傳播。

靈丹妙藥生技公司共同行政總監詹恩（RajeshJain）則在聲明中指出，這是開始生產衛星-V的重要一步，公司希望與俄羅斯直接投資基金一起，帶領全印度乃至全世界的人類回歸正常生活。

根據俄羅斯直接投資基金的資料，衛星-V已在全球66個國家與地區註冊，共需要注射兩劑，疫苗效力達到97.6%。

這款俄羅斯疫苗在4月12日獲印度政府批准緊急使用，是繼英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作研發Covishield疫苗（AZ疫苗印度版），和本土Covaxin疫苗獲准緊急使用後第3款獲准緊急使用的疫苗。

由於印度第二波武漢肺炎疫情來勢猛烈，迄今已造成逾30萬人死亡，讓原本對疫苗觀望的印度民眾紛紛登記施打疫苗，導致各地疫苗短缺，新德里等多個省市更因疫苗用罄，最近被迫關閉疫苗接種中心。

由於印度中央政府遲遲無法供應武漢肺炎疫苗，包括旁遮普省（Punjab）、新德里等地方政府自行接洽美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）採購疫苗，但兩家藥廠均以只跟中央政府打交道為由，拒絕印度地方政府採購疫苗的請求。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天再度批評印度中央政府，在疫情趨緩期間沒有增加採購疫苗，也未向生產疫苗公司注資協助增設產線，導致現在各地缺乏疫苗。

根據統計，印度每天新增武漢肺炎病例雖已從高峰期的逾40萬例，到現在都在30萬例以下且不斷下降，但在印度醫療系統缺乏氧氣供應、病床、藥物等醫療資源下，死亡人數仍高居不下，每天新增死亡人數多在4000人以上，包括新德里等多個省市都已宣布延長封城、宵禁等限制人口流動和防疫措施到本月底或6月。

克里瓦爾今天推文說，新德里過去24小時新增病例為1550例，是3月30日以來的最低紀錄，過去24小時新增死亡人數207人，篩檢陽性率2.5%，代表新德里第二波武漢肺炎疫情已獲控制，但也開始為第三波疫情做好準備。

新德里電視台（NDTV）報導，克里瓦爾宣布，新德里的封城措施延長到5月31日凌晨5時，但如果疫情曲線像今天一樣持續一週下降，將從5月31日凌晨5時後開始分階段解封。（編輯：韋樞）1100524

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是，應該開放
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2021-05-24-2021-05-27

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