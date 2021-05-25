NOW早報／如何買新鮮豬肉？「2暗語」曝：老闆不敢唬弄你

我是廣告 請繼續往下閱讀
《大慶談美食》表示，很多人在購買豬肉時，都不知道要挑哪種部位，只能憑著自己的第六感去購買，或者問老闆哪種肉好就直接選購了，但問老闆的前提是，老闆必須是良心商家。其實，在不知道買什麼肉的情況下，大家不妨可根據自己要做的料理來選擇。
《大慶談美食》指出，如果是要「燉肉」的話，可以選擇「後腿肉」，因為後腿肉的筋膜比較多，瘦肉與肥肉都是相間的，吃起來口感特別好，在購買豬肉時一定要記得跟商家說「我要買後腿肉」。另外，若是要來包餃子的話，就要選擇「前腿肉」，因為前腿肉的肥肉相對較多一點，吃起來口感稍香嫩又滑順，此時，一定要記得跟商家說「我要買前腿肉或前槽肉」，如此一來，商家一聽就知道你是內行人，不敢隨便騙你去買一些不新鮮的豬肉了。
今日天氣／鋒面影響 北、東半部有雨
今（25）日受到鋒面影響，北部、東半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部大雨發生的機率，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後各地有局部短暫雷陣雨的機率，而且山區亦有局部大雨發生的機率；因為雲多有局部雨，北部、東半部高溫略降28至31度，中南部仍有34、35度高溫，並有局部36度以上高溫的機率。
疫情已控制住？醫：台灣再一兩周就會出現新增兩位數局面
新冠肺炎疫情持續升溫，23日又新增287例COVID-19本土確診，以及170例校正回歸上週各日個案，另有6例死亡病例。對此，沈政男醫師在臉書以「不管警戒升降級，口罩強制令不能鬆，不能戴口罩的地方就不能開放，疫情就會虎頭蛇尾越縮越小」為題發文，他分析直指，若R0只有0.5左右，甚至更低，那麼「台灣再一、兩周後就會出現新增兩位數的局面」，但前提是舊案例必須清光。
羅一鈞「跳級上台大」！學霸背景曝光 記者會高EQ被讚爆
台灣本土疫情嚴峻，疫情指揮中心每天都要召開記者會向國人報告疫情走向，其中除了位居一線的醫護人員非常辛苦之外，指揮中心的各級長官更是一刻也不敢懈怠，全力為台灣守住疫情這道防線。對此，主婦聯盟環境保護基金會董事王南琦就在臉書發文表示「在這樣最黑暗的時刻，還是有微弱的亮光出現，那個人就是疾管署副署長羅一鈞，其超強學歷背景不說，經常在記者會上的高EQ回應，更是有安撫人心的作用」，貼文引爆超過六萬人按讚分享。
28日解封有難度！柯文哲：確診數字會再出現高峰
台灣原本穩定已久的新冠肺炎疫情，在五月初再次爆發多起本土確診案例。而原本中央防疫指揮中心以及地方政府，希望透過等級管控的方式控制疫情，進而最快在28日達到國內解封的狀態。眼見疫情沒有降溫的態勢，台北市柯文哲昨（24）日也直言，預計28日左右的確診數字會再出現一波高峰，因此28日就要解封有困難，停課大概會再延長。
士林夜市現況曝光！蔡阿嘎拍「周末照」嘆：20年來第一次
台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，雖然台灣還未封城，民眾卻大多「自主封城」待在家防疫；而從去年國外疫情延燒，生意就受到嚴重波及的台北士林夜市，在本土疫情爆發後更是直接暫時休業。網紅蔡阿嘎23日晚間經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。