疫情高峰在5月15日？醫曝「發病趨勢圖」：絕對沒有失控

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增334例本土確診，以及256例校正回歸上週個案，總計595例，另外，確診個案中新增6例死亡。其中，萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例，相關疫情調查持續進行中。對此，醫師沈政男在臉書貼出衛福部疾病管制署副署長莊人祥所公布的「發病趨勢圖」，分析直指「5月15日是發病高峰，疫情都在指揮中心的掌握之中，絕對沒有失控，大家可以放心。」





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沈政男引用莊人祥所公布的「COVID-19本土確定病例發病趨勢圖」並表示，莊人祥已經把每日發病人數統計出來了，「拜託，你看他們每天老神在在開記者會就知道，疫情早就控制下來了。」他提到，發病高峰在5月15日，然後一直下降，接下來的目標就是達成社區清零。「那張圖清楚顯示，5月15日是發病高峰，因為萬華群聚事件在5月10日最嚴重，而潛伏期是5天（講5-7天的人都不夠精確），因此5月15日呈現新增高峰。」





沈政男接著說，疫情曝光，防疫措施開始介入了。萬華茶室被關閉了，二級警戒上去了，然後是雙北三級，最後是全國三級警戒，然後R0值就從5月10的高峰一直下降了。「下降到多少？我的計算是，原本高達6.5，後來降到了二級警戒的0.2，接著又降到了三級警戒的0.1。」





▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

沈政男指出，在昨天的新增案例裡，中南部仍大約是60例左右，跟前天是一樣，至於雙北，也是差不多。在這些案例裡，涵蓋了5月10日以後發病的案例，因此確診案例仍是很多。至於三級警戒火力全開後的R0值，要再晚個一、兩周，才能完全感受出來。他直言「疫情都在指揮中心的掌握之中，絕對沒有失控，大家可以放心。」





此外，沈政男也針對萬華群聚事件總案例數做出預測，「若以校正回歸後的數據來推估，應該達到5500案例左右，因此重症可能會有550位，而死亡人數可達24位。但因為此群聚的老年人口比較多，因此死亡人數也可能稍微上修。」（編輯：許苡晴）





▲沈政男引用莊人祥所公布的「發病趨勢圖」並表示，發病高峰在5月15日，然後一直下降，接下來的目標就是達成社區清零。（圖／翻攝自沈政男臉書）