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台灣本土疫情不止　國台辦再提安排疫苗、派專家組赴台

▲中國國台辦發言人朱鳳蓮24日再度重申，願提供台灣疫苗及一切需要的協助。資料照。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮24日再度重申，願提供台灣疫苗及一切需要的協助。資料照。（圖／翻攝自國台辦官方微博）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-25 06:37:43

台灣新冠疫情嚴峻，已連續多數新增本土病例數破200，恐無法如期解除三級警戒。在這疫情嚴峻時刻，國台辦再次喊話，表示願意提供台灣疫苗，甚至願意派出防疫專家協助。

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根據國台辦24日發文，當天有媒體在記者會上提問，說台灣近日疫情日趨嚴重，缺少疫苗等問題引發民眾關注，請問中國大陸能夠提供哪些具體的幫助？

國台辦發言人朱鳳蓮表示，生命至上，抗疫優先。大陸對當前台灣疫情肆虐，危及廣大台灣同胞生命健康安全十分憂慮，感同身受。

朱鳳蓮重申，大陸願盡最大努力，協助廣大台灣同胞加強疫情防控，盡快戰勝疫情。面對台灣內部日趨嚴峻的疫情和廣大台胞不斷承受的防疫壓力，已有採購大陸疫苗的呼聲出現，對此大陸的態度非常明確，願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用，如果有需要，大陸也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫咨詢。

最後朱鳳蓮說，病毒無情、人間有愛，在台灣疫情日趨嚴峻的當下，必須以廣大台灣同胞的生命安全和健康福祉為上，盡最大努力讓廣大台灣同胞盡快度過難關，恢復正常生活。呼籲民進黨當局，勿再利用政治操弄轉移視線，應立即停止各種對大陸協助台胞抗疫的污蔑抹黑，採取切實行動去除人為障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康、利益福祉盡早得到應有的保障。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.49%43.51%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
75.36%24.64%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.2%69.8%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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