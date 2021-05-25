台灣本土疫情不止　國台辦再提安排疫苗、派專家組赴台

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國台辦發言人朱鳳蓮表示，生命至上，抗疫優先。大陸對當前台灣疫情肆虐，危及廣大台灣同胞生命健康安全十分憂慮，感同身受。
朱鳳蓮重申，大陸願盡最大努力，協助廣大台灣同胞加強疫情防控，盡快戰勝疫情。面對台灣內部日趨嚴峻的疫情和廣大台胞不斷承受的防疫壓力，已有採購大陸疫苗的呼聲出現，對此大陸的態度非常明確，願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用，如果有需要，大陸也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫咨詢。
最後朱鳳蓮說，病毒無情、人間有愛，在台灣疫情日趨嚴峻的當下，必須以廣大台灣同胞的生命安全和健康福祉為上，盡最大努力讓廣大台灣同胞盡快度過難關，恢復正常生活。呼籲民進黨當局，勿再利用政治操弄轉移視線，應立即停止各種對大陸協助台胞抗疫的污蔑抹黑，採取切實行動去除人為障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康、利益福祉盡早得到應有的保障。
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