案4743排採檢後竟去好市多補貨！醫護嘆：很多人心存僥倖

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增334例本土確診，以及256例校正回歸上週個案，總計595例，另外，確診個案中新增6例死亡。而高雄市新增5例確診，源頭是案3037屏東潮州群聚案的延伸，其中，案4743為本國籍50多歲女性，20日主動打1922安排採檢後，21日竟還去好市多購物，這讓醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」不禁嘆道「還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。」





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高雄5立新增個案中，案4743為本國籍50多歲女性，家管，曾與全國案3037接觸，5/17出現腹瀉，5/20咳嗽、喉嚨癢，自行進線1922，由衛生局安排採檢，5/23確診，目前收治負壓隔離病房治療。





▲案4743活動史。（圖／翻攝自高雄市衛生局官網）

而根據高雄市政府第一級流行疫情指揮中心公布的「活動史」可見，案4743在20日出現症狀後，21日11：30-12：30還前往高雄好市多中華店，這讓「MedPartner 美的好朋友」忍不住在臉書發文表示，「有接觸史，5/17開始出現症狀，5/20才打1922安排採檢，結果確診之前5/21還跑去好市多補貨？？？你至少打完1922要安排採檢的狀況就不應該再亂跑了吧...」





「MedPartner 美的好朋友」更直說，「大家如果仔細看各縣市政府的疫調，還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。看到有人違規不聽勸就檢舉，看到群聚（特別是喝酒、聚賭這類很難保持社交距離的）要檢舉，不嚇阻這種情形，疫情是很難控制的。」（編輯：許苡晴）



