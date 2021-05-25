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案4743排採檢後竟去好市多補貨！醫護嘆：很多人心存僥倖

▲「案4743」20日主動打1922安排採檢後，21日竟還去好市多購物，對此，「MedPartner 美的好朋友」不禁嘆道「還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。」（示意圖／記者楊智傑攝）
▲「案4743」20日主動打1922安排採檢後，21日竟還去好市多購物，對此，「MedPartner 美的好朋友」不禁嘆道「還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。」（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 07:05:23

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增334例本土確診，以及256例校正回歸上週個案，總計595例，另外，確診個案中新增6例死亡。而高雄市新增5例確診，源頭是案3037屏東潮州群聚案的延伸，其中，案4743為本國籍50多歲女性，20日主動打1922安排採檢後，21日竟還去好市多購物，這讓醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」不禁嘆道「還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。」

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高雄5立新增個案中，案4743為本國籍50多歲女性，家管，曾與全國案3037接觸，5/17出現腹瀉，5/20咳嗽、喉嚨癢，自行進線1922，由衛生局安排採檢，5/23確診，目前收治負壓隔離病房治療。

▲案4743活動史。（圖／翻攝自高雄市衛生局官網）
▲案4743活動史。（圖／翻攝自高雄市衛生局官網）

而根據高雄市政府第一級流行疫情指揮中心公布的「活動史」可見，案4743在20日出現症狀後，21日11：30-12：30還前往高雄好市多中華店，這讓「MedPartner 美的好朋友」忍不住在臉書發文表示，「有接觸史，5/17開始出現症狀，5/20才打1922安排採檢，結果確診之前5/21還跑去好市多補貨？？？你至少打完1922要安排採檢的狀況就不應該再亂跑了吧...」

「MedPartner 美的好朋友」更直說，「大家如果仔細看各縣市政府的疫調，還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。看到有人違規不聽勸就檢舉，看到群聚（特別是喝酒、聚賭這類很難保持社交距離的）要檢舉，不嚇阻這種情形，疫情是很難控制的。」（編輯：許苡晴）

▲案474320日主動打1922安排採檢後，21日竟還去好市多購物，對此，「MedPartner
▲「案4743」20日主動打1922安排採檢後，21日竟還去好市多購物，對此，「MedPartner 美的好朋友」不禁嘆道「還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益。」（圖／翻攝自MedPartner 美的好朋友）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.49%43.51%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
75.36%24.64%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.2%69.8%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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