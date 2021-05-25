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憂確診者更晚被找到！美女醫籲「2件事」：恐傳染給別人

▲林靜儀憂心，該被確診的感染者更晚被找到，這段時間又傳染給了別人，因此呼籲大家「2件事」。(示意圖／市政府提供2021.5.20)
▲林靜儀憂心，該被確診的感染者更晚被找到，這段時間又傳染給了別人，因此呼籲大家「2件事」。(示意圖／市政府提供2021.5.20)

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 07:29:23

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康。對此，昨（24）日晚間，醫師林靜儀在臉書透露，憂心該被確診的感染者更晚被找到，這段時間又傳染給了別人，因此呼籲大家「2件事」。

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林靜儀表示，近日排隊篩檢新冠肺炎的人數塞爆了，且為了達到謹慎而標準的檢查單位，最可能的結果就是讓該被確診的感染者更晚被找到，而這段時間可能又會傳染給其他人。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發一連10天破百例，累計達3592例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發一連10天破百例，累計達3592例。（圖／NOWnews製表）
▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
林靜儀呼籲大家2件事：

1.若有接觸史、有症狀的個案盡速篩檢

2.沒有接觸史、沒有症狀的民眾，先不要跑去「篩看看」。

此外，林靜儀也提到，如果是擔心被感染，但是沒症狀又排不到篩檢該怎麼辦？這一類民眾必須先阻絕與他人接觸二周，有症狀可以隨時撥1922疫情通報及諮詢專線，最後表示「醫檢師辛苦了」。（編輯：賴詠璿）

▲林靜儀憂心，該被確診的感染者更晚被找到，這段時間又傳染給了別人，因此呼籲大家「2件事」。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲林靜儀憂心，該被確診的感染者更晚被找到，這段時間又傳染給了別人，因此呼籲大家「2件事」。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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