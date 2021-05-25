10天破3千例！何時能回歸正常生活？專家預估「時間點」

國內在短短10天內新冠肺炎確診人數已達

，其中，本土個案多達3102例，目前僅剩台東縣尚未出現確診個案，全台疫情進入三級警戒，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，在生活習慣方面也做出改變。究竟民眾何時才能回歸正常生活？對此，台大公衛學院教授陳秀熙預估「最快可能要等到6月中旬。」

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中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布國內新增339例COVID-19確定病例，分別為334例本土個案及5例境外移入個案（含印度3例、菲律賓1例、尼泊爾1例）；另有校正回歸本土個案256例，其中，確診個案中新增6例死亡。而從15日到昨天為止，國內本土確診人數已達3102例，其中，新北市與台北市確診情況最為嚴重，分別累計1496例及1172例。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發一連10天破百例，累計達3592例，其中，本土個案累計3102例。（圖／NOWnews製表）

由於疫情高峰期尚未過去，本土確診案例也沒有減少，對此，台北市長柯文哲直言「如果要在5月28日解除三級警戒，我認為不太可能」；新北市長侯友宜也表示「要做好隨時都可能延長的準備」。

而根據《ETtoday》報導，台大公衛學院教授陳秀熙指出，這波本土疫情於15日達到最高峰，陽性率達10％至13％，不過，雙北最近的快篩陽性率數據逐漸下降，由此可見，第一波疫情正在趨緩中，她也預估「民眾想要回歸正常生活，最快可能還是要等到6月中旬。」（編輯：許苡晴）