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「癌症」是祝福 重新檢視人生，找到生命中更多無限可能！
獲得【癌友組第一名】的49歲阿咪娓娓自述在病後某天，想到自己生命中幾無可回味之事，總是默默承擔著為人子、為人妻、為人母的角色，但從未正視自己的所想、所求。適逢看到電視上的跑馬燈有騎單車環島的活動，她立馬決定加入，催促丈夫買了兩台二手車就報名出發，雖然因故只繞了台灣半圈，但對她來說卻是完成了獨屬自己的生命志業；在看到「捕捉希望」比賽時，想挑戰自己沒做過的事情，原初只想拿個參加獎狀，不料作品「逆風飛翔的心」獲得癌友組的首獎，她在雀躍之餘也豁然有了「生命中一切都是最好的安排」的領悟。她提到治療中的一切逆境，像是確診時的擔憂死亡、切除乳房後的自卑感及因化療掉髮所帶來的衝擊，都是這次也有參賽的丈夫陪她一同走過，兩人在抗癌過程中感情也更深厚，直言下輩子還要再嫁給他，阿咪最後也提到覺得罹癌像是個祝福，雖然沒有任何人想得到，但就像風箏能夠飛是因為逆風，人會成長是因為逆境。
透過鏡頭記錄人生百態 也療癒自己生命中的逆境
身為攝影師及街頭藝術家的怡霖，從小就對攝影十分著迷，更是對人物攝影情有獨鍾，也樂於用鏡頭記錄生活中與母親的每個片刻。怡霖的母親於三年前因衛生所篩檢確診出乳癌，後續歷經手術及化療，目前也持續在服用賀爾蒙藥物。這次參賽的作品「生命癌殤」得到親友組第一名，係在母親手術後兩周拍攝的，他表示當時拍攝時的起心動念：「時光抓不住，希望記錄當下，才不會有遺憾」，他也提到母親是個堅強的女性，在治療過程中，跟他像是夥伴關係，一起依循醫囑好好治療。怡霖表示自己是個情緒豐富的人，但透過鏡頭下的人生百態，他希望自己的作品可讓更多癌友知道，勇敢面對，不要逃避解決問題，就也可以像他們母女一樣正向的面對抗癌旅程。
癌症非絕症! 《捕捉希望》盼用攝影助更多癌友邁向康復
罹癌不是生命旅程的終點，治療所帶來的不適，往往需要心理的轉念跟調適，比賽評審陳啟文鼓勵說：「拍吧！盡情拍吧！相機之前人人平等，只要你願意拿相機來拍的那一刻，你對你自己的人生的態度其實已經在做一個轉變」。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，捕捉希望比賽期盼鼓勵記錄生命中的感動時刻，不論是抗癌的孤獨艱辛、親友的相依相守，抑或醫病間的互信陪伴，都經由一幀幀照片娓娓道來，傳遞最動人的勇氣與希望。羅氏大藥廠代理總經理劉寒青表示，為了陪伴癌友順利走過抗癌路，羅氏大藥廠除了在癌症藥物的研發上不斷突破外，病友心理的需求更是我們所在乎的，因此，我們與癌症希望基金會攜手舉辦《捕捉希望》，就是希望陪同更多與癌奮戰的朋友，找到面對生命轉折的勇氣，繼續向前行!」
為讓抗癌路上的夥伴都能獲得支持的力量，第8屆「捕捉希望」數位攝影比賽26幅得獎作品將於7月起巡迴全台10家醫院，歡迎民眾前往欣賞，相關展覽訊息可至癌症希望基金會官網(www.ecancer.org.tw)瀏覽!
得獎者訪問影片請見：https://reurl.cc/3N87xX
資料來源：健康醫療網 單車逆風而行跨越癌症顛坡 《捕捉希望》攝影助癌友向前
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