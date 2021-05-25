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過敏屬於身體慢性發炎的疾病，人體的大腦會接收到相關發炎訊息的溝通而產生神經變化，當情緒起伏大時，影響了身體的免疫調節，當體內的抗體比一般人多時，身體要自我保護的免疫系統就會特別敏感，很容易因為環境中的一點刺激而產生劇烈反應，當患者有這種過敏體質時，就很容易有呼吸道的過敏症狀，出現氣喘的現象。
中醫治氣喘 急性期、緩解期分階段治療
每位氣喘病患都適合中醫治療，而大部分的氣喘多是因過敏引起，中醫師會依照不同的哮喘特性與病人的體質來開立中藥，並且分階段性來治療，「急性期」會加入宣肺、降氣、化痰的中藥，以減輕患者喘鳴咳嗽的症狀，治療以調節肺、脾二臟為主，應以治標也就是平喘為先。分為寒、熱二大證型，寒證可用桂枝湯加上厚朴、杏仁、小青龍湯等方，熱證可用麻杏石甘湯、定喘湯等方。；「緩解期」時加入健脾補氣中藥來增強患者的抵抗力與調整免疫系統，治療以調理肺、脾、腎三臟為主，著重於治本也就是預防氣喘的發作。肺虛證可選用生脈散或玉屏風散，脾虛者可用香砂六君子湯加減，腎虛證可選用腎氣丸。中醫介入治療的目的在於降低使用支氣管擴張劑的頻率，並且減緩氣喘發作的症狀。
預防過敏原、多運動 配合中醫保健抗氣喘
而生活上建議要避開過敏原，常見的過敏原，如寵物、灰塵、黴菌、花粉、化學物質、毛織之玩具、羽毛枕頭、刺激性飲料等，當天氣好時建議多由游泳，游泳是對氣喘病友最好的運動之一，因為游泳中的換氣可以加強呼吸功能。其它如網球、散步或在天冷的時候慢跑亦是。中醫外治法就是三伏貼與三九貼，每年夏至之後，可善用炎熱節氣，貼上三伏貼；冬天最冷的時候（冬至前後）則採三九貼，以調理溫熱身體、調養氣血，減少受季節變換引發過敏的頻率，達到預防醫學的效果。再搭配戴口罩、熱敷、按摩療法、針灸等，加上適當的日常保健，配合食療提升身體抵抗力。
核桃幫助佳 醫師教你做桂花杏仁核桃凍
核桃對氣喘有較好的療效，核桃是食療佳品。無論是配藥用，還是單獨生吃、水煮、作糖蘸、燒菜，都有補血養氣、補腎填精、止咳平喘、潤燥通便等良好功效。
桂花杏仁核桃凍
材料：核桃肉250克，杏仁30克，冰糖適量，奶油30克
作法：核桃肉250克，杏仁30克加水用果汁機打成漿汁，與適量白糖和奶油，攪勻，煮沸後裝盆冷卻(最好放入冰箱內凍結)，食用時用刀劃成小塊，撒上鮮桂花15克即可。
適用於痰熱咳喘，腎虛腰疼，腸燥便秘等症。
（文章授權提供／中醫師康涵菁）
資料來源：健康醫療網 防疫壓力大，急性氣喘發作咳不停！ 中醫治喘妙方
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