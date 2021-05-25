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影／「英美疫苗短缺　中國免費送台」　柯文哲早預測到？

▲ 國內疫情嚴峻，英美疫苗短缺，國台辦表示願意提供疫苗等一切支援助台灣，柯市長年初就預測。（圖／合成圖。翻攝自微博、台北市政府提供）
▲ 國內疫情嚴峻，英美疫苗短缺，國台辦表示願意提供疫苗等一切支援助台灣，柯市長年初就預測。（圖／合成圖。翻攝自微博、台北市政府提供）

影像中心/綜合報導

2021-05-25 11:43:58

台北市柯文哲市長年初就神預測？柯文哲市長年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，大談卸任倒數的政治辛苦談，擁有醫學背景的柯市長，當時對國內疫情作分析，他以當時台灣疫情情勢，預測大約八月就會緩和平定，更大膽預測屆時會出現「英國美國疫苗打不到，中國大陸說免費送疫苗」的台灣政治攻防局面，恰好與近期國內疫情嚴峻狀況不謀而合。（影音編輯：謝美伶）

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▲台北市長柯文哲年初接受《NOWnews今日新聞》專訪時，預測台灣將會出現「英美疫苗不夠打，中國大陸免費送」的狀況。（圖／記者林調遜攝,2021.1.15）
▲台北市長柯文哲年初接受《NOWnews今日新聞》專訪時，預測台灣將會出現「英美疫苗不夠打，中國大陸免費送」的狀況。（圖／記者林調遜攝,2021.1.15）
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮24日再度重申，願提供台灣疫苗及一切需要的協助。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮24日再度重申，願提供台灣疫苗及一切需要的協助。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
 

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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