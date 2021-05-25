影／「英美疫苗短缺　中國免費送台」　柯文哲早預測到？

台北市柯文哲市長年初就神預測？柯文哲市長年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，大談卸任倒數的政治辛苦談，擁有醫學背景的柯市長，當時對國內疫情作分析，他以當時台灣疫情情勢，預測大約八月就會緩和平定，更大膽預測屆時會出現「英國美國疫苗打不到，中國大陸說免費送疫苗」的台灣政治攻防局面，恰好與近期國內疫情嚴峻狀況不謀而合。（影音編輯：謝美伶） 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲台北市長柯文哲年初接受《NOWnews今日新聞》專訪時，預測台灣將會出現「英美疫苗不夠打，中國大陸免費送」的狀況。（圖／記者林調遜攝,2021.1.15）×▲台北市長柯文哲年初接受《NOWnews今日新聞》專訪時，預測台灣將會出現「英美疫苗不夠打，中國大陸免費送」的狀況。（圖／記者林調遜攝,2021.1.15）▲中國國台辦發言人朱鳳蓮24日再度重申，願提供台灣疫苗及一切需要的協助。（圖／翻攝自國台辦官方微博）×▲中國國台辦發言人朱鳳蓮24日再度重申，願提供台灣疫苗及一切需要的協助。（圖／翻攝自國台辦官方微博） 專訪／三月上演疫苗大戰？柯文哲預測：大陸會「送疫苗」影／28日解封有難度！柯文哲：確診數字會再出現高峰苦尋防疫旅館卻頻吃閉門羹？柯文哲：全送醫院醫療會崩潰