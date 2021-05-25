  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

早上無症狀、晚上心跳停止！醫揭「快樂缺氧」危險真相：2症狀在家發現快就醫

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-25 11:30:00

CODID-19疫情在台灣持續延燒，更傳出數起確診者到院前過世，包括70歲婦人在家中猝死、78歲男子在家中無呼吸送醫不治、58歲男確診後於家中猝逝等個案。為什麼感染新冠肺炎的患者，尤其是中高齡個案，特別容易在家猝死？

我是廣告 請繼續往下閱讀
笑著笑著就過世了　隱藏危機快樂缺氧

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，確診者猝逝不獨發生在台灣，去年國外就曾發生類似個案，被稱為「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)或「隱形缺氧」（Silent hypoxia)是主要致命原因一。

「快樂缺氧」名稱浪漫，實則危險性高，確診者往往不易發覺症狀，身體已在缺氧中而不自知。隱形缺氧時可能意識清楚、情緒平穩甚至能正常應答的情況下突然休克猝死，且病情進展速度不一，有些人是逐步漸進發生，有的個案病情惡化進展飛快，早上沒有症狀，晚上心跳便停止了。

#CODID-19　#武漢肺炎 #新冠肺炎 #快樂缺氧 #隱形缺氧 #猝死 #黃軒
#CODID-19　#武漢肺炎 #新冠肺炎 #快樂缺氧 #隱形缺氧 #猝死 #黃軒


血液無法正常承載氧氣，快樂缺氧死前難以察覺。

黃軒醫師解釋，快樂缺氧常見發生在肺部疾病族群，以CODID-19而言，病毒侵犯細胞達到一定數量時，人體免疫反應和病毒之間的大戰會造成許多肺泡破壞，以致氧氣從肺泡進入血液的通道受到阻礙，連帶身體失去「校正」機制，使患者雖然正常呼吸，但血液中的帶氧量正持續下降，直至猝死前一刻依舊沒有察覺。

黃軒醫師也表示，快樂缺氧的狀況在登山客、飛行員也時有所聞，但這類族群通常身體較為健壯，如果病人體力很好、心臟夠強，可以用肌肉多作幾次的呼吸急促代償，多吸一點氧分子，二氧化碳也可以較快從血液進入肺臟、排出體外，因此較不受影響。CODID-19確診患者不少屬於體力不佳、心臟功能衰退的中高齡族群。一旦隱形缺氧發生，危險性將大會增加。

#CODID-19　#武漢肺炎 #新冠肺炎 #快樂缺氧 #隱形缺氧 #猝死 #黃軒
#CODID-19　#武漢肺炎 #新冠肺炎 #快樂缺氧 #隱形缺氧 #猝死 #黃軒


快樂缺氧真實案例　問診病患嘴唇突然發黑

黃軒醫師也分享一起案例，門診中曾遇到一名62歲病患，原本還面帶微笑向醫師述說近期病況，突然間說話便開始斷斷續續，接著嘴唇變黑、額頭直冒冷汗。黃軒醫師當下驚覺是隱形缺氧，即刻要護理師迅速提供患者氧氣，但最後仍然為時已晚，顯示隱形缺氧的危險性不容輕忽。

居家隔離留意快樂缺氧　２症狀盡早通報

黃軒醫師提醒，快樂缺氧並非重症患者獨有的致命危機，無症狀、輕症患者感染病毒時也可能出現。絕對不可以認為不戴口罩或者感病毒，只要身體健壯就無大礙。一旦快樂缺氧找上門來，不經意之間可能有性命危險。

黃軒醫師提醒，台灣正處於一面圍堵疫情、一面維持醫療量能的艱困時期，無症狀、輕症患者暫時會被要求待在家中，作好防疫並適當休養。提醒民眾，若確診後居家隔離，要注意是否逐漸感到胸悶、難以呼吸2項不明顯症狀。美國疾病管制與預防中心已將這2項症狀列為快樂缺氧的緊急危險徵兆，應及時詢求醫療協助。

#CODID-19　#武漢肺炎 #新冠肺炎 #快樂缺氧 #隱形缺氧 #猝死 #黃軒
#CODID-19　#武漢肺炎 #新冠肺炎 #快樂缺氧 #隱形缺氧 #猝死 #黃軒




以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀