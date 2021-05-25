幣圈歡呼！馬斯克再放利多　比特幣、狗狗幣漲幅擴大

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再為加密貨幣釋出利多消息！馬斯克24日在推特上表示已與比特幣（Bitcoin）挖礦商進行談話，後者也願意公開使用再生能源的數據。消息一出，被幣圈視為潛在利多，加密貨幣也應聲大漲逾10％。





我是廣告 請繼續往下閱讀

馬斯克在推特上表示「已經和北美比特幣挖礦商進行談話，他們承諾將公開現有及規劃中的再生能源使用情況，並呼籲全球礦工也這麼做。前景可期。」





馬斯克發出推文當下，比特幣還在38074美元，根據《CNBC》指出，推特發出幾分鐘之後，比特幣一度漲到39500美元以上，24 小時內漲幅擴大到 17%。





而馬斯克隨後在另一條推文中表示「如果你對幫助狗狗幣（Dogecoin）開發有興趣，請在GitHub和Reddit上提出想法。」呼籲大家集思廣益，幫助狗狗幣發展。





▲馬斯克促礦機廠商公開再生能源數據 比特幣、狗狗幣漲幅拉大 。（圖／翻攝自馬斯克推特）

截稿前根據 Coindesk 報價，比特幣在過去24小時內上漲6.59％，暫報37942.54美元；狗狗幣在24小時內飆升10.80%，暫報0.338669美元；幣圈市值第二大的以太幣（Ethereum）也在24小時內上漲17.17％，暫報2545.19美元。幣安幣、萊特幣也都有上漲趨勢。不過與近期高點相比，比特幣回跌將近一半，以太幣、狗狗幣也都幾近腰斬，更凸顯出加密貨幣波動劇烈的本質。





但最近幾週比特幣、狗狗幣和其他數位貨幣大跌超過40%，讓投資人以及分析師相當憂心，所有加密貨幣的行情幾乎都跟著比特幣和狗狗幣的漲跌走，而部分原因在於馬斯克常發出關於比特幣以及狗狗幣的推文，而這些推文都足以憾慟市場。根據美國《CNN》報導，有不少加密貨幣多頭人士都受不了馬斯克對價格的影響力，喊話希望他停止推文，專注造車。



