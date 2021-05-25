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在2021年5月國際期刊World J Men’s Health. 發表由美國邁阿密大學米勒學院(University of Miami Miller School of Medicine) 拉馬薩米(Ranjith Ramasamy) 副教授主導完成的研究。這份報告主要研究新冠肺炎病毒是否會造成肺臟與腎臟以外的器官系統，出現「內皮細胞功能異常」(endothelial dysfunction)的狀況。所謂的「內皮細胞功能異常」會導致血管出現收縮收窄，最終引發不同的血管問題。
根據這篇的研究顯示，新冠病毒可能會持續寄宿存在於男性生殖器陰莖海綿體的組織內，因此可能會對陰莖海綿體的血管及海綿體的內皮細胞組織產生傷害，而影響到勃起功能。這研究是針對四位因為嚴重的勃起功能障礙需要進行人工陰莖的患者，開刀後就其海綿體組織進行研究。其中有兩位患者在手術前半年曾經被確診是新冠肺炎，但目前已經症狀痊癒。另外兩位是未曾有新冠病毒感染史。研究報告發現在這兩位曾經確診新冠病毒病患的陰莖海綿體組織內，可以發現到有新冠病毒存留在陰莖海綿體組織內皮細胞裡面。因為根據其他的研究知道新冠病毒會造成內皮細胞的傷害，所以可以合理推測這些病毒對男性陰莖的海綿體組織可能造成傷害，而影響到勃起功能。當然這個發現還需要再作進一步大規模的研究來確定。
新冠肺炎 有類似護腺肥大所引起的下泌尿道症狀
另外近來有許多文章(如Int J Clin Pract. 2021;75:e14110由土耳其醫師發表 ) 提到新冠病毒感染的男性患者，可能會出現類似攝護腺肥大所引起的下泌尿道症狀，例如排尿不順、疼痛、頻尿、急尿..等。尤其在年紀大於50歲的男性患者更明顯。但造成的真正原因，目前尚未清楚還需等未來的大規模的研究才會知道。
如果男性朋友在以前沒有下泌尿道的症狀，最近突然產生或是近來下泌尿道的症狀變為比較嚴重，又合併有其他的感冒症狀，可能就要考慮是不是新冠病毒感染的初期徵兆。
（文章授權提供／幸福醫師莊豐賓醫師）
幸福醫師莊豐賓醫師
履歷最高學歷:東吳大學法律在職專業碩士班101學年畢業
國防醫學院醫學系87期,83年班畢業
最高教職:教育部部定助理教授(民國101年2月~)
現職:國防醫學院兼任助理教授(民國101年3月~迄今)
醫學中心資歷:民國85年8月1日-民國101年2月(三軍總醫院外科部泌尿外科住院醫師、總醫師及主治醫師)
醫學中心主治醫師資歷:民國90年8月1日-民國101年2月(三軍總醫院)
國外進修資歷:美國克里夫蘭醫院臨床研究員
國內進修資歷:醫藥品查驗中心臨床研究員
重要資歷國防醫學院三軍總醫院外科部泌尿外科主治醫師
三軍總醫院人體試驗委員會執行秘書曁委員
三軍總醫院器官移植委員會執行秘書
台灣外科醫學會醫療諮詢委員會總幹事
台灣泌尿科醫學會健保曁民眾醫療諮詢委員會委員
台灣男性醫學會學術曁教育委員會、會訊編輯委員會委員
衛生署人體試驗/研究倫理審查會訪視計畫訪視及評鑑委員
FERCAP 國際評鑑人體試驗研究倫理審查國內評鑑委員
資料來源：健康醫療網 新冠病毒（Covid-19） 已知可能會影響男性排尿及勃起功能
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