文山分局2確診　指揮中心：警政確診會立即啟動支援

外傳文山第一分局勤務指揮中心有巡佐被驗出確診，且除了該巡佐外，還有兩名被也被確認為核酸檢測（PCR）陽性。為此，今（25）日指揮中心副指揮官陳宗彥指出有2位確診，目前該分局也起動同事間的匡列。他也表示，雖然新北跟台北市陸續傳出個案，但都立刻互相啟動支援。
記者許家禎／台北報導
2021-05-25 15:19:33｜2021-05-25 15:47:46
指揮中心副指揮官陳宗彥表示，文山分局有兩位同仁確診，一位是在5/22確診，目前到防疫旅館做隔離。另外一位在5/25快篩陰性，但後來自己上網看了，發現檢驗報告PCR確定是陽性，目前還在看CT值多少，但文山分局很快啟動同事間的匡列，採取自我健康管理，或是家裡隔離。
陳宗彥指出，警政機關部分，雖然新北跟台北市有陸續傳出個案，但都立刻互相啟動支援。他強調，全國22縣市警政機關，即刻啟動分組勤務，因為攸關防疫期間更需要讓台灣社會安定、治安要維持著，也要協助防疫的工作持續推動，這部分對警政同仁鼓勵，指揮中心也會給予相對的協助。
然後進來警政單位陸續有人確診，指揮官陳時中之後也提到，失聯的人找警政、八大行業稽查也警政、口罩戴不戴也是警察在抓，警察其實風險非常高，哽咽替警察抱屈。
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