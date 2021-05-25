再添6死！陳時中：全國三級警戒延長到6／14

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另外，指揮中心說明，今天也公布新增6例死亡個案，其中案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。
案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。
案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。
案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。