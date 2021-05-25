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再添6死！陳時中：全國三級警戒延長到6／14

▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-25 14:13:46｜2021-05-25 14:14:34

中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，今（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。另外，陳時中宣布全國三級警戒政策，將延長到6／14。

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▲指揮中心宣布三級警戒延長。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣布三級警戒延長。（圖／指揮中心提供）
 

▲中央流行疫情指揮中心5月25日公布國內新增283例新冠肺炎確定病例，其中281例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案261例，總計544例。確診個案中新增6例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心5月25日公布國內新增283例新冠肺炎確定病例，其中281例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案261例，總計544例。確診個案中新增6例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲5月1日至5月25日新冠肺炎本土確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）
▲5月1日至5月25日新冠肺炎本土確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）
 

另外，指揮中心說明，今天也公布新增6例死亡個案，其中案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。

案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。

案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。

案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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