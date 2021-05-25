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美韓聯合聲明關切台灣　韓外長：台海重要性是客觀事實

▲韓國外交部長鄭義溶24日在KBS節目上表示，台海和平的重要性是客觀事實。示意圖。（圖／滿聯社／達志影像）
▲韓國外交部長鄭義溶24日在KBS節目上表示，台海和平的重要性是客觀事實。示意圖。（圖／滿聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-25 12:51:49｜2021-05-25 12:59:04

美國總統拜登（Joe Biden）日前與韓國總統文在寅（Moon Jae-In）會談後發表聯合聲明，強調維護台灣海峽和平、穩定的重要性，是美韓聯合聲明中首次提及台灣。日本、韓國相繼表態引起中國不滿，昨（24）日中國外交部又痛批聲明明顯干預內政，韓國外交部長則是在韓國KBS節目上表示，台海和平穩定的重要性是客觀事實。

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韓國媒體報導，面對聯合聲明提及台灣引起的爭議，外交部長鄭義溶（Jung Eui-Yong）表示，希望中國能夠了解韓國政府在韓半島及台海議題上的立場，台灣海峽和平對於區域穩定具有非常重要的意義，這是一個客觀事實，韓美以聯合聲明的方式表態並不是件反常的事。

鄭義溶強調，雖然韓美聯合聲明中提及台灣，但韓中雙方一直保持密切的聯繫，韓國政府也將繼續維持「一個中國原則」，在韓美同盟與韓中關係中協調雙方的戰略夥伴關係，相信韓美聯合聲明中也展現出這樣的立場。

日本《日經新聞》認為，拜登與文在寅在北韓問題上有很大程度的共識，但在中國議題上雙方都不願在聲明中直指中國，且存在一些歧異。拜登公開表達對台海、南海安全的關切，但當文在寅被問到「拜登是否要求他在中國對台議題上採取更強硬的立場」時，文在寅僅回應「沒有那麼大的壓力」。

文在寅避重就輕的表示，韓美對維護地區和平有所共識，但考慮到中國與台灣之間特殊的關係，雙方只是決定在相關議題上更密切的合作。

▲韓國總統文在寅，為拜登上任來接待的第2位外國元首。2人除了聚焦北韓議題，也提到台海和平的重要。（圖／美聯社／達志影像）
▲有專家分析，韓國開始向美國靠攏，但也有評論認為文在寅的表現是迫於過內疫情壓力問題，實際上在抗中議題上還是與美國存在差異。（圖／美聯社／達志影像）
 

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