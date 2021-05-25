41萬劑AZ兩天後開打！陳時中：6月疫苗將到貨200萬劑
中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，今（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-25 14:26:48｜2021-05-25 14:29:46
針對國內疫苗進度，指揮官陳時中表示，日前COVAX送來的AZ疫苗，過兩天這41萬劑疫苗就會開打，（施打）方向還是要風險很高的，醫護的人員、運送的人員，還有防疫旅館加強的防疫旅館、集中檢疫所，相關這些把防線守起來的人員，還有警察同仁等，都會在我們控管施打的一個對象。
陳時中也透露，針對疫苗採購，將會分批到貨，預計6月將可到貨200萬劑，到了8月底應該有1000萬劑疫苗來台，陳時中也喊話，希望供應商照原來時程持續供應，也呼籲COVAX平台不要有其他的因素，干擾了台灣疫苗進貨的時程。
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