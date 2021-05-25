大馬男不知染疫傳全家老少　他內疚害父亡

隨著新型冠狀肺炎疫情在全球各地延燒，各國政府都繃緊神經，希望及早遏止病毒的蔓延。馬來西亞近期發生一件人倫悲劇，一名確診者在不知情的狀況下，將新冠肺炎疫情傳染給全家，間接導致父親染病身亡，讓他悲慟不已。為了避免他人家庭發生一樣的事，當事人決定公開這段故事，讓社會大眾明白防疫有多重要。

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根據馬來西亞富貴公司總監高秀真的臉書發文和星洲日報報導，該名男子相當自責和愧疚，認為是自己害了父親，但也希望同樣的憾事不要發生在別人的家庭。該男自述母親在去年10月因癌症去世，父親生前不離不棄地照顧母親長達20年，在母親離世後，他把父親接到吉隆坡同住，沒想到自己在4月中旬染上新冠肺炎病毒，他在無症狀時期，將病毒傳染給父親。





由於父親也想去漁村探訪親戚，當時他就帶父親前往，此時父親開始有症狀，例如咳嗽和發燒等等。後來逐一篩檢，發現包括妻子、3歲兒子、妹妹和2位來同住的阿姨都被傳染了，一家人被安排住進沙登的方艙醫院隔離觀察。





該名男子經歷生死交關，最終戰勝病毒，然而父親撐了20天，終究是沒能熬過病魔而去世，讓全家人相當悲痛。「由於是因疫情而死，按照衛生部的SOP，死者家屬不能幫死者舉行葬禮，喪葬事宜由衛生部官員全程主導，該名男子父親在醫院中孤獨離世，且全家都是確診者，無法瞻仰父親遺容。」





「與每位新冠病毒感染者一樣，面對未知的結果，他也經歷了恐懼、難過及無助。幸好有一班有愛心，有耐性和非常專業的醫生及護士們的細心及體貼的照顧，才把他從鬼門關里拉出來。在此，他要向所有的醫護人員致敬。」轉述者高秀真表示，該名男子的真實經歷令人動容，也希望所有人都能在這場疫情之下挺住，認真做好防疫。









