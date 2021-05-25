中市公車即日起　首排座位禁止入座

國內疫情升溫，台中市公車防疫再升級，台中市政府交通局自今(25)日起再推出「公車首排座位禁止入座」、「全車車窗全面張貼QR code」，以利民眾進行實聯制登錄，並保持公車內的社交距離，降低民眾上下車接觸範圍，請乘車民眾配合，共同為公車防疫努力。

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交通局長葉昭甫表示，配合全國實施三級警戒，中市公車已於21日起全面落實公車實聯制，不論是否為台中市民，所有乘客均需掃描QR Code完成實聯制，民眾可利用掃描QRCode、簡訊輸入場所代碼或填寫實名登記小卡等方式完成登錄，目前每輛公車皆已張貼QR Code及使用說明供民眾掃描。為再提升民眾掃描QR code便利性，今日起再實施公車每面車窗一律張貼QR code、博愛座及輪椅區附近張貼QR code等防疫措施，以方便身心障礙乘客進行實聯制登錄。

此外，考量公車首排座位臨近駕駛員及民眾上下車刷卡區域，為降低民眾上下車時，可能接觸的範圍及時間，即日起實施公車第一排座位不開放入座，保持乘客跟駕駛員的社交距離，有效落實防疫。

葉昭甫補充說，目前台中境內民眾外出時應全程佩戴口罩，搭乘大眾運輸也無例外，交通局將定期稽查，未戴者將先勸導，若不聽從，將依照《傳染病防治法》處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並要求業者每班次發車前進行車輛及各項設備消毒，同時也在全