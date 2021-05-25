防疫升級外送需求增加　台灣大車隊加入餐飲物流

（中央社記者汪淑芬台北25日電）全台疫情提升至三級警戒，愈來多民眾居家辦公，外送需求也增加。台灣大車隊今天宣布，即日起投入餐飲物流，推出美食配送服務，為計程車駕駛及餐飲業創造雙贏。





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台灣大車隊說，全台疫情嚴峻，防疫層級提升為三級，民眾為了防疫宅在家，公司企業員工紛紛實施在家遠端工作，外送需求大增，甚發生物流卡關。





台灣大車隊宣布，即日起，全台2.2萬名司機加入餐飲物流行列，推出「55688精緻美食配送」服務，店家只要與55688真人客服中心確認收送地址，台灣大車隊司機就能立刻將各家高檔美食安全送抵消費者手中。





台灣大車隊營運長周恆倫說，一般外送服務有區域及訂購量的限制，台灣大車隊推出「55688精緻美食配送」服務，主要瞄準全台大型飯店、高檔餐廳，以及大型餐飲業者；餐飲外送沒有距離限制，適合中、大份量訂單，甚至企業留守人力避免外出用餐移動，可以團體訂購餐飲，透過台灣大車隊司機，為消費者送到指定地點，不僅可攜手餐飲業者一同度過此波疫情對經營的衝擊，也能為計程車司機，開拓新的服務商機。





台灣大車隊「55688精緻美食配送」提供24小時全天候服務，消費者只需要向店家訂餐完成交易，合作飯店、知名餐廳可直接聯繫全年無休的55688真人客服中心，由專人確認台灣大車隊運送服務費，台灣大車隊司機抵達店家後，依客服報價直接向店家收取費用；餐飲業者可利用台灣大車隊提供全台最便利的25種無現金支付方式進行付款，支付方式，包含各家信用卡、電子支付、電子票券等零接觸付款。（編輯：方沛清）1100525



