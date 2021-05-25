疫情嚴重別見面！她出差驚見「男友偷吃」　結局卻值得了

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原PO也立刻詢問男友，外派地點就在附近，要不要見面聊天再離開，怎料，男友卻說「不要啦！現在疫情這麼嚴重，妳接觸這麼多人，我家還有老人，先不要來」，她聽完也覺得有道理，便打算處理完公事就回公司，正當她準備開車時，竟看到「一個熟悉的背影」，一手還牽著漂亮女生。
「跟我男友也長太像了吧！」原PO感到相當好奇，便開到男子附近，想看一眼對方的長相，想不到她當場嚇壞，「這不就是跟我交往了四年多的男朋友嗎？那女生是誰？四年內我完全沒看過這個女生」。她立馬打電話給男友，而對方就在她眼前接起電話，還說「就跟你說不要見面了，我自己都好幾天沒出門，連菸都沒踏出去買欸」。
原PO聽完立刻開到男友旁邊，怒罵「連菸都沒出門買，妹仔倒是可以出門牽？」她也從那名女生的反應發覺，對方根本不知道有正宮的存在，但這也讓她忍不住說「恨透疫情，但卻是因為這波疫情，讓我脫離這段垃圾感情」。
事後，原PO也透露，幸運的是公司剛好在裁員，自己因為去了沒人想要的外派，所以在主管心裡加了一點分，甚至還打電話說「恭喜自願外派，得到裁員免死金牌」，「感謝當初的我，為了見他一面，因此拿到免死金牌，渣男給我的最後禮物，謝了！」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「辛苦了，趁著這段防疫的日子好好靜靜調養身心」、「拍拍妳，這種轉運也挺好的」、「好帥，就是喜歡你的瀟灑」、「喜你脫離渣男還事業得意，算是喜上加喜」、「丟了渣男留住工作，值得」、「整理好心情，重新出發！加油」、「直接開過去也太帥了吧」。（編輯：許智超）
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