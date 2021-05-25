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全國三級警戒為何要延長？陳時中攤開採檢趨勢圖說明

▲全國三級警戒延長至6月14日。(圖／NOWnews資料照片)
▲全國三級警戒延長至6月14日。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

2021-05-25 14:44:05｜2021-05-25 14:52:22

指揮中心今（25）日宣布全國三級警戒延長至6月14日，指揮官陳時中表示，由趨勢圖來看疫情並沒有惡化，因此沒有要升級，但考量目前病例數與採檢速度，可能有隱藏病例造成社區與家戶傳染，在有隱憂的狀況下就不可能5月28日解除三級，再加上專家也建議社區管理不能放鬆，因此決議三級警戒延長到6月14日。

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陳時中表示，為什麼要延長全國三級警戒，由採檢趨勢圖來看是沒有惡化，因此沒有升級的打算，但是現在病例數還有採檢速度，目前看起來，各地相關陽性率仍然高，因此在檢驗報告出來前等待時間仍長，裡面可能有隱藏病例，造成家戶內的傳染，由於三級警戒人流管制見效，因此在有隱憂的狀況下，不可能在5月28日就解除三級，這段時間潛藏的病例沒辦法繼續控制，就可能造成更大的疫情

另外，專家也強烈建議社區的管理不能放鬆，因此決議三級警戒延長到6月14日。教育部長潘文忠也說，家長請防疫照顧假的措施，希望雇主能夠多多支持，尤其如果能夠透過居家辦公，讓員工同步兼顧工作跟子女照顧是最好的，因此特別拜託相關雇主用分流或居家上班，這樣有彈性的措施，讓員工同時兼顧工作跟子女的照顧，同時也支持孩子能做最好的防疫跟學習。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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