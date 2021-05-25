全國三級警戒為何要延長？陳時中攤開採檢趨勢圖說明

指揮中心今（25）日宣布全國三級警戒延長至6月14日，指揮官陳時中表示，由趨勢圖來看疫情並沒有惡化，因此沒有要升級，但考量目前病例數與採檢速度，可能有隱藏病例造成社區與家戶傳染，在有隱憂的狀況下就不可能5月28日解除三級，再加上專家也建議社區管理不能放鬆，因此決議三級警戒延長到6月14日。
記者許家禎／台北報導
2021-05-25 14:44:05｜2021-05-25 14:52:22
陳時中表示，為什麼要延長全國三級警戒，由採檢趨勢圖來看是沒有惡化，因此沒有升級的打算，但是現在病例數還有採檢速度，目前看起來，各地相關陽性率仍然高，因此在檢驗報告出來前等待時間仍長，裡面可能有隱藏病例，造成家戶內的傳染，由於三級警戒人流管制見效，因此在有隱憂的狀況下，不可能在5月28日就解除三級，這段時間潛藏的病例沒辦法繼續控制，就可能造成更大的疫情
另外，專家也強烈建議社區的管理不能放鬆，因此決議三級警戒延長到6月14日。教育部長潘文忠也說，家長請防疫照顧假的措施，希望雇主能夠多多支持，尤其如果能夠透過居家辦公，讓員工同步兼顧工作跟子女照顧是最好的，因此特別拜託相關雇主用分流或居家上班，這樣有彈性的措施，讓員工同時兼顧工作跟子女的照顧，同時也支持孩子能做最好的防疫跟學習。
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