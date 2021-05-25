馬利總統、總理遭軍方強行拘留　外界憂二次政變

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兩名不願透露姓名的高階官員告訴記者，恩多和瓦恩已被軍方帶到首都巴馬科（Bamako）郊區的卡蒂（Kati）軍事基地。
恩多今天稍早公布敏感的改組名單，以應對外界對過渡政府日益高漲的批評聲浪，其中，前國防部長卡瑪拉（Sadio Camara）和前安全部長柯奈（Modibo Kone）兩名政變領袖遭到撤換，恩多和瓦恩隨即遭軍方帶至軍營。
馬利政府深受政變領袖和軍方左右，使得各界對馬利明年初舉行選舉的承諾抱持懷疑。
馬利過渡政府改組之際，巴馬科當局正面臨愈來愈多政治挑戰，同時背負遵守承諾如期改革的壓力。
儘管今晚有關馬利二次政變的臆測甚囂塵上，這座城市仍顯得相對平靜。
法新社透過電話短暫聯繫到瓦恩，他在斷線前說，軍方「要來抓他了」。
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，歐盟領袖認為這起事件是「綁架」，並予以譴責。
米歇爾在歐盟27國領袖高峰會後對記者說：「發生了重大且嚴肅的事，我們準備考量採取必要措施。」
聯合國（UN）、非洲聯盟（African Union）、西非經濟共同體（ECOWAS）、歐盟和美國稍早發表聯合聲明，譴責馬利軍方的逮捕行動，呼籲「立即且無條件還其自由」。
聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特呼籲各方冷靜，並敦促馬利軍方「無條件釋放」兩名領導人。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100525