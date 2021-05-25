江啟臣：黑道、網軍不能治國 取得疫苗才是執政該做的事
親綠營寫手在網路上質疑中共對台灣進行認知作戰，卻遭起底是自導自演。國民黨主席江啟臣今（25）日表示，中華民國憲法開宗明義就闡明「保障民權、奠定社會安寧」的制定精神，然而執政黨卻反其道而行，成為侵犯民權、擾亂社會安寧的帶頭者。「黑道、網軍不能治國，取得疫苗才是執政黨的為所當為」。
記者余祥／台北報導
2021-05-25 15:02:37｜2021-05-25 15:02:59
江啟臣說，民進黨網路社群中心副主任楊敏的先生林瑋豐，在臉書上質疑PTT八卦版受到認知作戰。民進黨立委王定宇引用該貼文，要求相關單位嚴查，表示要用國安法罰1億。蔡英文總統也在臉書上說不要被假訊息鼓吹移除疾管家，影響台灣防疫。
他說，諷刺的是，有網友竟查出林瑋豐使用的PTT帳號「bj26bj」，在八卦版批評衛福部長陳時中及台灣防疫，甚至大力吹捧中共，在轉戰其他臉書說PTT受到中共滲透，自己縱火、自己滅火。
民進黨是當前執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，卻有民進黨人士用匿名、反串的方式，製造恐慌言論，再由民進黨公職人員大肆宣傳認知作戰，是為了誰的認知？又是誰在作戰？打擊的對象又是誰？
他表示，過去民進黨用1450網軍帶風向劣跡斑斑，他也在立院提案修預算法來遏制網軍治國的行為，如今網軍升級成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」。難道這就是民進黨防疫的超前部署嗎？
江啟臣說，蔡總統身兼主席，黨政權力一把抓，不做正事，反是「用政府角色鼓吹打假，用政黨角色造假」，費盡心思，為自己的執政成績擦脂抹粉。黑道、網軍已成民進黨政府執政最鮮明的印象，人民希望執政黨、蔡英文解決的是缺水、缺電、缺疫苗、生活受到影響的問題。擦脂抹粉的工作還要耽誤台灣前途多久？