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疫情強勢來襲！　專家教你如何正確調適心理

疫情強勢來襲！　專家教你如何正確調適心理
疫情強勢來襲！　專家教你如何正確調適心理

健康醫療網

2021-05-25 16:01:01

【健康醫療網／記者賴欣平報導】近日新冠肺炎本土確診案例數大幅上升，民眾對於疫情的未來走向感到不安，因應疫情的各種配套措施，原先的生活作息面臨變動、調整，民眾心情與行為上開始容易受影響，甚至有焦慮的情況發生。諮商心理師公會全聯會理事葉北辰諮商心理師表示，「可以把人心想像成一個容器，容納的情緒量是固定的，因為疫情產生的焦慮感壓縮到內心的容量，就很容易對週遭的人感到不耐煩，進而產生摩擦。」

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面對大量疫情資訊　當心過度關注「資訊狂躁症」上身

打開手機一滑，關注疫情現況成為民眾每日的例行公事，葉北辰指出，社群軟體使用民眾多，類似的資訊在不同的群組重複出現而被強化，也是放大民眾對於疫情不安感原因之一，民眾可以對自己限制每日讀取訊息的時段、或次數，來避免過度關注，甚至演變成「資訊狂躁症」。

居家防疫≠與生活脫節　保持真實的人際連結很重要

因應防疫措施，不只一些縣市八大娛樂場所暫時停業，民眾也會自發性避免外出，未來面對需要長期在家不出門，不只生理狀況需隨時注意，心理狀態的調整也是至關重要。專家呼籲在家接收官方可靠疫情消息來源、避免傳播未經證實資訊，建立日常規律作息，例如幾點睡、幾點吃飯，或是起床後換下睡衣，區隔日常與睡覺衣物，這些小小的動作都有助於維持生活品質。

「你要記得保持真實的人際連結，它也會強調一種即時互動性。」葉北辰強調，保持真實的人際連結，不包含文字或語音訊息等等，無法得知對方何時回覆的聯繫方式，而是需要即時性的互動交流。

生活受限制影響心情?　專家推「利他聚焦」

面對突然增加許多限制的生活，葉北辰說，「將焦點放在其他人的獲利點，例如說居家隔離的時候，將自己被隔離的不便，轉換成保全台灣全體人民的福祉，這類型的『利他聚焦』是個有效轉換心情的方式。」



資料來源：健康醫療網 疫情強勢來襲！　專家教你如何正確調適心理

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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