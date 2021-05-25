我是廣告 請繼續往下閱讀
打開手機一滑，關注疫情現況成為民眾每日的例行公事，葉北辰指出，社群軟體使用民眾多，類似的資訊在不同的群組重複出現而被強化，也是放大民眾對於疫情不安感原因之一，民眾可以對自己限制每日讀取訊息的時段、或次數，來避免過度關注，甚至演變成「資訊狂躁症」。
居家防疫≠與生活脫節 保持真實的人際連結很重要
因應防疫措施，不只一些縣市八大娛樂場所暫時停業，民眾也會自發性避免外出，未來面對需要長期在家不出門，不只生理狀況需隨時注意，心理狀態的調整也是至關重要。專家呼籲在家接收官方可靠疫情消息來源、避免傳播未經證實資訊，建立日常規律作息，例如幾點睡、幾點吃飯，或是起床後換下睡衣，區隔日常與睡覺衣物，這些小小的動作都有助於維持生活品質。
「你要記得保持真實的人際連結，它也會強調一種即時互動性。」葉北辰強調，保持真實的人際連結，不包含文字或語音訊息等等，無法得知對方何時回覆的聯繫方式，而是需要即時性的互動交流。
生活受限制影響心情? 專家推「利他聚焦」
面對突然增加許多限制的生活，葉北辰說，「將焦點放在其他人的獲利點，例如說居家隔離的時候，將自己被隔離的不便，轉換成保全台灣全體人民的福祉，這類型的『利他聚焦』是個有效轉換心情的方式。」
資料來源：健康醫療網 疫情強勢來襲！ 專家教你如何正確調適心理
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊