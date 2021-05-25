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移民署國會聯絡人確診　5月13日曾到交通委員會

▲民眾黨立委邱臣遠證實移民署1名國會聯絡人確診。（資料照／記者葉政勳攝 ）
▲民眾黨立委邱臣遠證實移民署1名國會聯絡人確診。（資料照／記者葉政勳攝 ）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-25 16:24:03｜2021-05-25 16:26:05

新冠肺炎疫情全台延燒，繼勞動部1名國會聯絡人確診後，移民署1名國會聯絡人也傳確診。交通委員會召委邱臣遠今(25)日證實，這名確診人員13日曾到交通委員會，也呼籲交通委員會所有委員與助理要隨時監控自身健康狀況。

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邱臣遠表示，該名人員5月18日雖然快篩陰性，但是5月24日卻被通知PCR檢測陽性確診，據他了解，該人員在13日交通委員會審議政府採購法時，有到委員會進行相關備詢。

邱臣遠說，本周立院休會，目前接獲通知後，相關辦公室也已實施異地辦公、遠端視訊，也請各位同仁監測自己身體狀況，並呼籲交委會所有委員跟國會助理注意身體狀況，若有不適就要通報相關單位。他也呼籲交通委員會所有委員與助理，也要隨時監控自身健康狀況，若有不適也要通報相關單位。


▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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