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北市學校繼續停課！柯文哲坦言：會停到什麼時候不知道

▲台北市長柯文哲25日在北市防疫記者會上，宣布28日後北市轄內學校會繼續停課，至於停課到什麼時候，他自己也不清楚。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲25日在北市防疫記者會上，宣布28日後北市轄內學校會繼續停課，至於停課到什麼時候，他自己也不清楚。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-25 16:19:27

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，防疫指揮中心今（25）日宣布延長防疫三級警戒的時間，教育部也宣布延長全台停課時間直至6月14日。台北市長柯文哲今天下午召開北市防疫記者會時，也表示原本28日恢復上課肯定會延後，至於會停課到什麼時候，連他自己也不曉得。

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柯文哲昨日在北市記者會，被問到28日是否有辦法順利解封？柯文哲則坦言以科學的角度來說很難。今天則再強調，正確的說法應該是依照目前的疫情狀況，應該要停課多久，以及多久之前要讓大家知道「要開始恢復正常」。柯文哲強調，疫情很難預測，但現階段可知的是28日以後還是會繼續停課。

由於畢業季即將來臨，且再過一個多月暑假即將來臨，期末考、畢業考、畢業典禮等重大事項應該要怎麼處理？柯文哲直言，除了畢業旅行已經取消以外，畢業典禮也將改採線上直播方式舉辦。至於畢業考以及期末考的部分，柯文哲表示已經透過教育局通知轄下學校，授權學校方面提供任何點子。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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