北市學校繼續停課！柯文哲坦言：會停到什麼時候不知道

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，防疫指揮中心今（25）日宣布延長防疫三級警戒的時間，教育部也宣布延長全台停課時間直至6月14日。台北市長柯文哲今天下午召開北市防疫記者會時，也表示原本28日恢復上課肯定會延後，至於會停課到什麼時候，連他自己也不曉得。





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柯文哲昨日在北市記者會，被問到28日是否有辦法順利解封？柯文哲則坦言以科學的角度來說很難。今天則再強調，正確的說法應該是依照目前的疫情狀況，應該要停課多久，以及多久之前要讓大家知道「要開始恢復正常」。柯文哲強調，疫情很難預測，但現階段可知的是28日以後還是會繼續停課。





由於畢業季即將來臨，且再過一個多月暑假即將來臨，期末考、畢業考、畢業典禮等重大事項應該要怎麼處理？柯文哲直言，除了畢業旅行已經取消以外，畢業典禮也將改採線上直播方式舉辦。至於畢業考以及期末考的部分，柯文哲表示已經透過教育局通知轄下學校，授權學校方面提供任何點子。



