新垣結衣「10項婚前協議」公開！甜甜要求星野源全達標
因《月薪嬌妻》獲封「國民老婆」的新垣結衣，與劇中老公星野源假戲真做，確定結婚的消息震驚外界，對此有網友就翻出，新垣結衣多年前受訪時所開的10項「結婚條件」，星野源應該是符合這「婚前協議」，才順利把女神娶回家。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-25 17:03:10
新垣結衣曾受訪公開結婚條件，包含「對我感情專一」、「喜歡小孩」、「要顧及別人感受」、「不介意我睡到何時」、「性格溫柔」、「喜歡寵物」、「可以一起分享歡樂」、「可以給我意見鼓勵我」、「價值觀一樣」、「能夠了解女性內心的人」等10項。
報導還指出，新垣結衣儘管事業成功、擁有4億日圓（約台幣1億元）的廣告收入，仍選擇離開公司，應該是想要更自由的生活。電視台相關人員也透露，因星野源腦部開過2次刀，對於人生的想法抱持「人生只有一次，既然活下來了，那更應該去挑戰」，新垣結衣應是受到影響，才決定想挑戰自己，「比起金錢更想跟這個人在一起」。
此外，新垣結衣2014年曾透露，希望能與未來老公真誠對待，也希望對方對任何事情竭盡所能，同時為自己的成就感到自豪。看來星野源應該是全數「達標」，才成功得到女神芳心。