北市募款專戶1天就募得2640萬元　黃珊珊：全用在防疫上

因應新冠肺炎疫情在台北市持續蔓延，台北市長柯文哲在昨（24）日的北市防疫記者會上，宣布啟動線上捐款專戶平台。而專戶成立後短短一天時間，就募集了4225筆超過2640萬元。對此台北市副市長黃珊珊也在今日的記者會上表示，感謝各界善心民眾的捐款，所有的款項都會用在防疫與醫護人員補助。





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台北市長柯文哲表示，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，因應疫情，北市目前已啟動線上捐款專戶平台，捐款使用對象不僅僅是針對前線的醫護人員，也包含所有支援一線防疫的所有的夥伴們，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等，並且做最大效能的運用，以提供確診者做最妥適的照顧與安排。





而在上線後，該募款專戶收到的捐款如雪片般飛來，短短一天內就累積了4225筆、總數超過2640萬元的款項。黃珊珊除了感謝各界支持外，也強調所有款項都會使用在防疫上，包含前線醫護人員的補助、快速篩檢試劑的購買、防疫旅館的相關費用以及弱勢族群的防疫補助。





黃珊珊強調，除了捐款支援外，現在前線醫療單位也接受物資相關捐贈。「這幾天有很多人聯絡北市府，希望能捐贈口罩、防護衣等基礎物資。」黃珊珊說，若各界欲捐贈相關物資給前線醫療人員，可以透過市民專線1999轉接至社會局，會有專人服務。



