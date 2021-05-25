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21死！甘肅越野賽何以成人間地獄？周青：官方問題很大

▲台灣越野跑好手周青。（圖／黃建霖攝）
▲台灣越野跑好手周青。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2021-05-25 19:23:16｜2021-05-25 19:23:51

在5月23日，中國大陸甘肅省白銀市景泰第4屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽意外的搜救行動結束，參賽的172人中有21人遇難，其中不乏越野跑的高手，結果讓人震驚。事情何以致此，台灣越野跑好手周青，也對此提出自己的看法。

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黃河石林山地馬拉松坡陡彎急、地勢崎嶇，並不好行進，屬於難度頗高的越野跑賽事，本次參賽選手很多也是經驗老道的跑者了。比賽在22日開跑，但進行不到3小時就傳出意外。

當時在該越野賽高海拔賽段的20公里至31公里處，突然降下冰雹、凍雨，並伴有大風，氣溫驟降。突遇緊急情況，賽事組委會很快就收到現場有人已經無意識、口吐白沫的消息。玵在求救訊息發布2小時後，應急隊伍抵達CP2山頂，然後在下午2點宣布停賽。隔天早上9點，最後一名遇難者的遺體被找到，死亡人數來到21人。

關於這令人遺憾的結果，有一些疑點等待官方調查來解釋，但我們不禁要問這次的賽事為何在面對狀況時，難以第一時間做出處理；而這些經驗豐富的頂尖選手，為何很多人難以支撐到救援到達？這些問題周青在受訪時，也提出自己的觀點。

▲中國甘肅省22日舉辦白銀山地馬拉松賽，卻因遭遇惡劣天候，導致多名選手死亡，有中途退賽的女選手表示，退賽當下覺得有些後悔，但事後卻不得不感到慶幸。（圖／翻攝自搜狐）
▲中國甘肅省22日舉辦白銀山地馬拉松賽，卻因遭遇惡劣天候，導致多名選手死亡，有中途退賽的女選手表示，退賽當下覺得有些後悔，但事後卻不得不感到慶幸。（圖／翻攝自搜狐）
 

賽氣天氣預警為何沒有產生警告作用？

通常登山、越野活動的地點天氣變化大，因此有經驗的選手和主辦方都會先做好比賽當天的功課。本屆比賽開始前一天，就有參賽人員發現天氣有些陰沉，但最終這個異相並沒能被足夠重視。

對此周青表示，這次意外的天氣屬於極端情況，「就像墾丁突然來霸王寒流（他當時人正在墾丁比賽），所有人都是以夏季裝備為主，沒有人有經驗，即使預報看起來不妙，但出乎意料加上各種不好因素再一起才導致事故。」

另外周青也舉自己曾經逆走北一段的經驗為例，指出天氣預報儘管有一定的參考價值，但山區天氣難以捉摸，難以想像的突發狀況很可能說來就來，因此不可能完全依賴這個來避免災難。

▲甘肅省山地馬拉松事故釀21死的慘劇，圖為救援隊搜救。（圖／翻攝自新浪微博）
▲甘肅省山地馬拉松事故釀21死的慘劇，圖為救援隊搜救。（圖／翻攝自新浪微博）
 

參賽者疑似裝備不全，跑者在取捨上有出現問題嗎？賽道和補給站是否設置合理？

根據對岸媒體報導，大會官方有列出一套參賽「建議」裝備清單，裏頭有包括衝鋒衣等保暖用品作為選項，但並沒有擺在強制攜帶清單之中。而根據倖存參賽者的說法，天氣驟變後、風大到只能抓地，就算披上保暖毯，仍幾乎冷到昏厥過去。無論選擇是否合理，這些「建議」裝備的缺失，似乎是這次意外如此嚴重的原因之一。

周青說，一些越野跑者會因為追求速度而放棄一些裝備，他們的想法是利用自己的速度快速橫越障礙，因此減輕重量是很正常的。「確實會(有這樣的情況)！頂尖跑者會追求極致輕量化，但這不能責怪他們，組委會本身要有風險管控，所以才需要列出強制裝備來要求選手遵守規範。」周青直言梁晶等好手當時應該想靠體能拚過去，但很可能因天氣太過惡劣迷思方向，所以體能跟體溫被消耗殆盡，才發生憾事。「選手出事，很大一部分是官方問題。」

照理來說，就算沒有必須裝備，若補給站設置得當，選手應該還是有機會撐到站點，獲得必要的幫助。但由於距離補給站遙遠，惡劣天氣又導致行徑速度緩慢，一些參賽者甚至到了晚上才到補給站，這也導致傷亡人數增加。

「補給點設置有很多因素，越野跑並不是像馬拉松一樣每隔幾公里就設一個點，而設的補給站也有區別，有的只是提供簡易補給，並沒有任何其他協助；而有的甚至只是為了方便打卡用。」由於地形、地勢等諸多考量，越野跑和一般路跑賽事設點方式有很大的不同。周青表示，這全都要看大會自身考量，而且每個補給站的功用也不同。

▲甘肅馬拉松死亡意外中的一名罹難者女兒，在微博上列出五大疑點，質疑這場意外是人禍造成。（圖／翻攝自爸爸我來給你暖手了微博）
▲甘肅馬拉松死亡意外中的一名罹難者女兒，在微博上列出五大疑點，質疑這場意外是人禍造成。（圖／翻攝自爸爸我來給你暖手了微博）
 

選手自救的重要性

這次賽事選手在上山後不久就出現惡劣天氣，當時很多人卡在CP2到CP3的爬升地段，也就是在海拔1500-2300之間，伴隨著冷風、冰雹、凍雨，進退兩難。當時就已經有很多跑者選擇放棄，而大會方接到求救訊息後，也隨即開始展開搜救。

但是由於被困者大部分是在20-31公里處，該區在補給點後只能採取步行，地貌複雜、通訊不佳，因此增加了白銀市消防救援支隊搜救的困難。救援人員只能徒步進入山區，並且試圖找到已失聯人員。

因此在救援趕到之前，這些跑者都只能自力救濟，有些人披上毯子、有些人抱再一起取暖，但都效果有限，體力透支加上渾身都濕透，讓冷風成為致命殺手。意志不清之下，跑者就很容易做出錯誤判斷。何況，在僅有有限裝備、而且天氣惡劣的情況下，白天對於體能和意志都是考驗，更不要說是酷寒、伸手難見五指的晚上。

周青認為，在山區越野行進一定會有風險，這和登山活動有一些差別，前者攜帶的是輕裝。遇到突發狀況時，很考驗選手當下的判斷和處理，而這需要長時間累積的經驗和能力。

設身處地的站在參賽者的角度，周青直言自己的想法恐怕也會和他們一樣，「我會可能也會選擇用體能拼過去，如果我身上跟他們一樣沒帶那些裝備的話。不是拚過去、就是提早撤退，這次出事的都是好手，他們就是沒撐去才發生憾事。」

「這些選手他們的忍耐力肯定都比常人好，推進的速度也比較快，可能發現問題嚴重時已經進退兩難了。」周青在訪談中提到，大會官方對於風險控管的缺失要付主要責任，不過也藉此機會提醒參加越野跑活動的人，一定要做好相關準備和評估。

▲摩曼頓引進全球運動用品通路領導品牌「INTERSPORT」來台開創全台首家旗艦店，邀請旅日強投陳冠宇(右)、越野跑者周青和女星夏語心出席開幕記者會。。（圖／鍾東穎攝
▲摩曼頓引進全球運動用品通路領導品牌「INTERSPORT」來台開創全台首家旗艦店，邀請旅日強投陳冠宇(右)、越野跑者周青和女星夏語心出席開幕記者會。。（圖／鍾東穎攝 ,2020.01.03）
 

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