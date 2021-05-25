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P聯盟／高雄鋼鐵人公布領隊和GM　將以鳳山體育館為主場

▲P. LEAGUE +地2季新增球隊「高雄鋼鐵人」領隊吳同喬（左）與領隊鄭明元。（圖／高雄鋼鐵人球團提供）
▲P. LEAGUE +地2季新增球隊「高雄鋼鐵人」領隊吳同喬（左）與領隊鄭明元。（圖／高雄鋼鐵人球團提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-25 17:20:01

P. LEAGUE+第2季確定新增2隊，其一球團今(25)日宣布將以「高雄鋼鐵人」為名正式成軍，將由出身南部的企業家吳同喬擔任領隊，經理則是由前NIKE市場部活動總監的鄭明元出任，預計以鳳山體育館作為球隊主場。

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高雄鋼鐵人今日發布聲明稿，高雄鄉親久等了，期盼已久，終於盼來第一支屬於港都人的職業籃球隊伍，由南部菁英、採多股東制，組成P. LEAGUE +第一支高雄球隊，球團今(25)日宣布將以「高雄鋼鐵人」為名，籃球隊正式成軍！P. LEAGUE +日前召開臨時董事會議，拍板定案，確定2支球隊通過審核，正式加入聯盟。

高雄市是南台灣第一大直轄市，以鋼鐵等重化工業為城市經濟基礎，同時擁有接軌國際的高雄港，並具備南部地區最完備的體育設施及各項國家級體育場，然而，擁有這般絕佳硬體設備，長年獨缺一支職業運動籃球隊。這一次球團號召與集結南部菁英力量，促成高雄鋼鐵人職業籃球隊成立，球團將結合鋼鐵般意志的精神，服務廣大高雄及南台灣籃球迷，預計以鳳山體育館作為球隊主場，期盼於整個高雄掀起一波籃球炫風！

「高雄鋼鐵人」（KAOHSIUANG STEELERS）命名來由取自高雄市以鋼鐵業等重化工業為發展重點，鋼鐵人擁有鋼鐵般意志與決心，遇到困難不害怕，就算對手再強，球隊必會越挫越勇，不服輸也不怕輸，唯一目標就是拿下勝利，球團會秉持鋼鐵般的堅持之心，行銷、推廣一條龍，於港都向下紮根，努力於高雄打造屬於鋼鐵風格的籃球文化，希望於民眾心中植下「歸屬感」的情感，未來可以大聲說出「我們高雄也有籃球隊了！我們挺鋼鐵人！」

高雄鋼鐵人球團將由出身南部的企業家吳同喬擔任領隊，企業起源於南部，他也積極回饋家鄉，本身相當熱愛運動、長期關注運動發展，他表示，很榮幸擔任球隊領隊，未來會跟多位股東協力合作、回饋，不管是球隊經營、行銷，都會讓高雄鄉親很「有感」。

球團靈魂人物之一的總經理則是由擁有18年運動賽事、品牌管理經驗的鄭明元出任，過去曾擔任NIKE市場部活動總監，多次負責策劃與執行NIKE球星亞洲行以及多項在大中華區推廣的籃球賽事，老家在高雄旗山的他，非常期待回到高雄為球迷服務。

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