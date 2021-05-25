北市衛生局只剩2瓶疫苗！柯文哲呼籲中央考慮國際現貨

新冠肺炎疫情在北台灣逐漸升溫，因應第一線醫療人員的安全，台北市政府現階段要求第一線醫護人員以及醫院相關人員，全部都要施打疫苗。不過疫苗存量卻成了令柯文哲相當頭痛的問題，今（25）日的防疫記者會上，柯文哲就自爆衛生局目前只剩下2瓶疫苗，只夠供20人施打，雖然防疫指揮中心宣布27日將會有新疫苗開放施打，不過柯文哲仍呼籲中央，應當考慮一下國際上有現貨的疫苗。





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柯文哲表示，有聽說6月中會有200萬劑疫苗送至台灣，「聽說是莫德納，但我也不曉得，因為中央沒有明確講。」柯文哲說，至於中央說8月就會有足夠疫苗，他也不知道會是哪種疫苗。不過話鋒一轉，柯文哲也直言現階段裝央應該要考慮國際上有現貨的疫苗，拖下去並不是辦法。





「以現在疫情狀況，我們還能拖到8月底？」柯文哲強調，中央要慎重思考，目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗何時來，這是很嚴肅的題目。也因此國際上有很多「現貨」疫苗，柯文哲也呼籲中央，應該要考慮進口。



