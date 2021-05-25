  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市衛生局只剩2瓶疫苗！柯文哲呼籲中央考慮國際現貨

▲台北市長柯文哲15日在防疫記者會上揭露，目前衛生局缺乏疫苗，只剩下2瓶可供20人施打。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲15日在防疫記者會上揭露，目前衛生局缺乏疫苗，只剩下2瓶可供20人施打。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-25 17:26:23｜2021-05-25 17:29:34

新冠肺炎疫情在北台灣逐漸升溫，因應第一線醫療人員的安全，台北市政府現階段要求第一線醫護人員以及醫院相關人員，全部都要施打疫苗。不過疫苗存量卻成了令柯文哲相當頭痛的問題，今（25）日的防疫記者會上，柯文哲就自爆衛生局目前只剩下2瓶疫苗，只夠供20人施打，雖然防疫指揮中心宣布27日將會有新疫苗開放施打，不過柯文哲仍呼籲中央，應當考慮一下國際上有現貨的疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，有聽說6月中會有200萬劑疫苗送至台灣，「聽說是莫德納，但我也不曉得，因為中央沒有明確講。」柯文哲說，至於中央說8月就會有足夠疫苗，他也不知道會是哪種疫苗。不過話鋒一轉，柯文哲也直言現階段裝央應該要考慮國際上有現貨的疫苗，拖下去並不是辦法。

「以現在疫情狀況，我們還能拖到8月底？」柯文哲強調，中央要慎重思考，目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗何時來，這是很嚴肅的題目。也因此國際上有很多「現貨」疫苗，柯文哲也呼籲中央，應該要考慮進口。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
即時
推薦閱讀