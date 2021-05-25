  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

紅茶、咖啡喝對了就是天然止痛藥！有助擊退擾人的頭痛和經痛

紅茶、咖啡喝對了就是天然止痛藥！有助擊退擾人的頭痛和經痛
紅茶、咖啡喝對了就是天然止痛藥！有助擊退擾人的頭痛和經痛

Heho健康

2021-05-25 18:01:30

最常見的疼痛有頭痛，估計全台灣每天有超過 10 萬人有頭痛困擾，另一種則是女性生理痛，通常遇到這 2 種疼痛，大家都會購買止痛藥來緩解，但靠藥物止痛或多或少會對身體造成負擔，擁有近 40 年看診經驗的吉康耳鼻喉科診所院長羅仕寬，則分享 了 2 種天然止痛方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅茶、咖啡這樣喝可以止頭痛！

羅仕寬院長常教導他的患者，透過適量的紅茶、咖啡來止痛，而且也獲得患者的回饋，表示緩解的效果很好，甚至贏過了止痛藥。

對於不常頭痛的人，當頭痛發生時在早上飲用 1 小杯咖啡或許有幫助，但不喝咖啡的人，就可以用紅茶及烏龍茶來替代，都有相同的作用。



  • 要怎麼喝？
1. 紅茶

時機：最好在白天飲用，最好在下午 5 點前喝完。

作法：早上泡一包阿薩姆紅茶、或是其他品種紅茶葉也可，用熱開水沖泡 1 分鐘，取出茶包後，再用 1000 毫升的溫開水稀釋，在 1 個小時內小口慢飲完畢即可。也可以加一片檸檬片增加味道。

2. 咖啡

時機：白天，下午 3 點後不建議使用，怕會難入眠。

作法：最方便取得咖啡的地方，就是便利商店，可以購買小杯純磨熱咖啡來增加精神，和血液循環。不過要記得在 30 分鐘以內額外攝取 500 毫升的溫開水，補充咖啡因帶走的水分。



遇到經痛時，喝薑汁奶茶可舒緩

造成經痛和頭痛的原因有所不同，所以用上述飲品來緩解效果有限，蔡怡瑄營養師接受《華人健康網》訪問時，也分享了薑汁奶茶有助緩解生理期不適，好讓女性在經期中可以感到舒服一些。

因為薑汁紅茶同時含有色胺酸、鈣質、維生素 B 群，以上營養素都能夠緩解經期帶來的不適，做法相當簡單，只要 1 個紅茶茶包、120 毫升熱開水，和一小塊老薑即可。先將老薑洗淨，用刀背拍裂後丟進滾水煮 2 分鐘，並且放入紅茶包靜置 3 分鐘後撈起，最後再倒入 120 毫升的鮮奶即可飲用。

文、圖 / 彭幸茹



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 紅茶、咖啡喝對了就是天然止痛藥！有助擊退擾人的頭痛和經痛

頭痛是哪裡痛？從頭痛部位看病因

把疼痛關掉!身上7個止痛開關在這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀