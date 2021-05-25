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羅仕寬院長常教導他的患者，透過適量的紅茶、咖啡來止痛，而且也獲得患者的回饋，表示緩解的效果很好，甚至贏過了止痛藥。
對於不常頭痛的人，當頭痛發生時在早上飲用 1 小杯咖啡或許有幫助，但不喝咖啡的人，就可以用紅茶及烏龍茶來替代，都有相同的作用。
- 要怎麼喝？
時機：最好在白天飲用，最好在下午 5 點前喝完。
作法：早上泡一包阿薩姆紅茶、或是其他品種紅茶葉也可，用熱開水沖泡 1 分鐘，取出茶包後，再用 1000 毫升的溫開水稀釋，在 1 個小時內小口慢飲完畢即可。也可以加一片檸檬片增加味道。
2. 咖啡
時機：白天，下午 3 點後不建議使用，怕會難入眠。
作法：最方便取得咖啡的地方，就是便利商店，可以購買小杯純磨熱咖啡來增加精神，和血液循環。不過要記得在 30 分鐘以內額外攝取 500 毫升的溫開水，補充咖啡因帶走的水分。
遇到經痛時，喝薑汁奶茶可舒緩
造成經痛和頭痛的原因有所不同，所以用上述飲品來緩解效果有限，蔡怡瑄營養師接受《華人健康網》訪問時，也分享了薑汁奶茶有助緩解生理期不適，好讓女性在經期中可以感到舒服一些。
因為薑汁紅茶同時含有色胺酸、鈣質、維生素 B 群，以上營養素都能夠緩解經期帶來的不適，做法相當簡單，只要 1 個紅茶茶包、120 毫升熱開水，和一小塊老薑即可。先將老薑洗淨，用刀背拍裂後丟進滾水煮 2 分鐘，並且放入紅茶包靜置 3 分鐘後撈起，最後再倒入 120 毫升的鮮奶即可飲用。
文、圖 / 彭幸茹
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 紅茶、咖啡喝對了就是天然止痛藥！有助擊退擾人的頭痛和經痛