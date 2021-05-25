退休、離職醫護響應號召　柯文哲祭福利：感謝護國天使

新冠肺炎疫情在全國持續升溫，尤其台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，被列為這次疫情的爆發點。由於醫護人員的人力一直處於緊繃狀態，台北市在日前也發出招募令，希望退休或離職的醫護人員，能夠響應號召到前線幫忙。北市府方面也寄出相關保障，除了優先施打疫苗外，更享有勞健保、團體保險以及居住醫護加油棧的權利。柯文哲也直言：感謝護國天使「抗疫」。





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「人家說台積電是護國神山，我們要感謝這些護國天使！」柯文哲在今（25）日的防疫記者會上直言，目前延攬的退休及離職醫護人員加入防疫團隊，補足了原本相當緊繃的醫療人力。有些人更是不辭辛勞從中南部上來，北市府也會積極安排相關住宿。





柯文哲強調，比照一般醫護人員，響應號召的退休及離職醫護人員，都能免費施打新冠肺炎疫苗，此外市府方面也會提供勞健保及附加防疫險的團體保險，而針對想要在外住宿或是遠從中南部上來協助的醫護人員，也提供優惠價格的警消醫護加油棧住宿。



