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退休、離職醫護響應號召　柯文哲祭福利：感謝護國天使

▲為了感謝退休及離職醫護人員響應號召，台北市長柯文哲稱他們為「護國天使」，並提供應有的相關福利。（圖／台北市政府提供）
▲為了感謝退休及離職醫護人員響應號召，台北市長柯文哲稱他們為「護國天使」，並提供應有的相關福利。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-25 17:53:51

新冠肺炎疫情在全國持續升溫，尤其台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，被列為這次疫情的爆發點。由於醫護人員的人力一直處於緊繃狀態，台北市在日前也發出招募令，希望退休或離職的醫護人員，能夠響應號召到前線幫忙。北市府方面也寄出相關保障，除了優先施打疫苗外，更享有勞健保、團體保險以及居住醫護加油棧的權利。柯文哲也直言：感謝護國天使「抗疫」。

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「人家說台積電是護國神山，我們要感謝這些護國天使！」柯文哲在今（25）日的防疫記者會上直言，目前延攬的退休及離職醫護人員加入防疫團隊，補足了原本相當緊繃的醫療人力。有些人更是不辭辛勞從中南部上來，北市府也會積極安排相關住宿。

柯文哲強調，比照一般醫護人員，響應號召的退休及離職醫護人員，都能免費施打新冠肺炎疫苗，此外市府方面也會提供勞健保及附加防疫險的團體保險，而針對想要在外住宿或是遠從中南部上來協助的醫護人員，也提供優惠價格的警消醫護加油棧住宿。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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