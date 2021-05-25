三級警戒延長至6月14日 陳以信分享自身集中檢疫所經驗
本土疫情持續升溫，而且確診者有往各縣市擴散的跡象。指揮中心今（25日）公布，新增281例本土個案，校正回歸261例，總計544例。為降低群聚感染的風險，全國第三級警戒也延長至6月14日，國民黨立法委員陳以信今日也在臉書PO文，分享自己住在集中檢疫所的經驗，為正住在集中檢疫所的國人打氣，並且感謝醫護與防疫人員。
新頭殼newtalk
2021-05-25 23:05:08
陳以信在臉書表示，今天宣布全國疫情三級警戒要延長兩週，根據衛福部資料，現在全台灣被集中檢疫的人，有超過兩千八百位，主要分布在新北市、台中市與其他縣市的檢疫所。其中有一千位左右，是住在輕症的加強版集中檢疫所。
陳以信指出，由於大多數國人沒有住過集中檢疫所，並不了解裡頭確實情形。但以信有親身經歷，知道這是一段很辛苦的過程，特別想為所有正住在集中檢疫所中，為自己與他人健康努力的國人同胞打氣！
他回顧，自己在二月初帶著七歲的兒子從英國回來，依規定被送往位於新北市深山的集中檢疫所，他們在那待滿兩週，期間進行檢測兩次，直到二月底離開返家自主管理。他說：「其實對住在檢疫所的人，與照顧人的醫護與防疫人員來說，身心都是極大考驗！」接著他分享了居住經驗，像是三餐有服務組人員送到門口椅子上，但是菜色變化有限，物質條件簡單等，所以像是住他隔壁的人會想偷跑出去，或者因此而心情不好。
陳以信表示，住在集中檢疫所的過程中，醫護與防疫人員真的很用心照顧每一個人，由衷希望大家最後都能健康離開檢疫所回到社區。現在有兩千多位國人正住在集中檢疫所裡，未來隨著篩檢量增加，住進檢疫所人數可能還會增加。以信希望能以過來人經驗，安慰正住在檢疫所裡的國人同胞，只要做好個人健康管理，勤洗手、量體溫、吃飽睡好、保持心情愉快，相信最後一定可以健康離開檢疫所。
文末，陳以信指出，其實我們只有一個台灣，台灣防疫做得好，我們一起享受，台灣防疫做不好，我們一起承受。讓我們為所有醫護與防疫人員加油！為所有在集中檢疫所為健康奮戰的國人加油！為所有在日常生活為防疫點滴努力的每個人加油！為台灣最後終能戰勝病毒重新站起而加油！
新聞來源為Newtalk 新頭殼