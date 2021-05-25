林瑋豐反串民意反撲！快析輿情：綠營冷處理「避談」維穩

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雪球越滾越大，民進黨後院火勢可說是一發不可收拾，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫發現，自24日晚間6點開始呈現爆炸性的成長，深夜11點甚至達到單小時近7000則聲量，平均每小時有4300則，網友質疑他有何居心？為什麼一面批評政府，要陳時中下台、幫中國「大外宣」，另一面又發文稱PTT有人在抹黑疾管家，「自己指控自己帳號的反串」。
同時林瑋豐也陸續被鄉民挖出與民進黨多位重量級政治人物關係密切，不僅與民進黨網路社群中心副主任楊敏是夫妻，立委范雲更是其論文指導教授，令網友不敢相信自己看了什麼，批「老師3+11方式毀了台灣防疫，徒弟搞反串認知作戰，要毀掉台灣最大BBS PTT」，議員徐巧芯更怒轟兩人是「認知作戰界的史密斯夫婦」。
TPOC透過QuickseeK進一步監測「林瑋豐事件」在各媒體平台的發酵情況，發現絕大多數討論仍集中以PTT為首的論壇網站，占了82.5%，有46253則聲量，八卦版鄉民群情激憤，要林瑋豐出來面對；相反的，臉書社群僅占7.8%聲量，綠營粉專、側翼，相關聲量更只占其中的8%，只有寥寥可數的338則。民進黨網路社群中心主任范綱皓曾指出，「社群經營者」要向支持者「下指令」，說明這回林瑋豐被看破手腳，綠營黨中央似乎下了「冷處理指令」，切割再切割、避談再避談。
台灣民眾黨發言人蔡峻維批民進黨嘴上說要慎防認知作戰，但卻帶頭對台灣發動認知作戰，要求對林瑋豐以及轉傳假消息的立委王定宇、焦糖陳嘉行等人依國安法開罰1億、關7年，更進一步質疑「民進黨是否就是參與者？」議員游淑慧也痛批，執政者對自己人民進行「造謠、批鬥、威脅、反串、煽動」。
如今國內疫情仍嚴峻，執政黨又爆出網軍帶風向醜聞，民進黨應向社會大眾說明清楚，並懲處此類扯後腿人士，而非一昧稱「該怎麼辦就怎麼辦」避重就輕，否則社會公信力將蕩然無存，未來選舉也恐遭選票制裁。