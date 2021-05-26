血月今天降臨！印度神童預言「好兆頭」 疫情好轉時間曝
根據中央氣象局天文預報顯示，今（26）日晚上將出現月全食，是年度最大滿月，屆時可見暗紅色的「血月」，但從以前至今，血月都被視為是不祥之兆。不過，印度神童阿南德（Abhigya Anand）繼先前精準預言全球疫情走勢之後，他在最新影片表示，今天發生的血月代表的是2021的困境，但同時也是「好的兆頭」，全球疫情將於2022年5月出現復甦的現象。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 06:10:37｜2021-05-26 06:10:42
阿南德影片中提到，今年全球疫情可能比去年更糟，尤其在6月20日之後，各國疫情會逐漸惡化，第三波疫情恐在9、10月達到高峰，全球將因疫情承受巨大損失，並提及「新冠肺炎無論如何都不會消失，因為人類使用疫苗、藥物和其他『不自然』的方法使其惡化。
阿南德提到，疫情在下半年達到高峰之後，第一波復甦位於11月，但是一般民眾可能感覺不出來，要等到2022年5月之時，才會明顯有感，尤其是在經濟方面的復甦最為明顯。
至於目前全球都致力在研發「新冠肺炎疫苗」，阿南德則提出自己看法，自稱1月23日就預測，當時印度等國推出施打疫苗來因應疫情，使得情況在2月後變得更加嚴重，原因就是天體結合，以及採取不自然和有毒的方式去面對疫情，指的就是疫苗和藥物。阿南德強調自己不反對疫苗，但他比較贊成以印度教傳統醫學阿育吠陀的古老自然療法來增強抵抗力、防禦病毒。（編輯：張嘉哲）
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